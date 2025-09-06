Snow Man・ラウール、ランウェイモデル挑戦の裏側 16歳デビューのコンプレックスも吐露
9人組グループ・Snow Manのラウールが出演するドキュメンタリー『Raul on the Runway』が、13日よりPrime Videoで独占配信される。これに先駆け取材会が行われ、ラウールがランウェイ挑戦中の生活について明かした。
【写真】かわいい！恥ずかしそうに笑うSnow Man・ラウール
取材会では、現地での生活や挑戦中のエピソードについても語られた。現地で一番つらかったことを聞かれ、ラウールはしばし悩んだ後、「僕、方向音痴なんで、道に迷いすぎて。それがつらかったです」と告白。パリやミラノではキャスティングのため、ひとりでオーディション会場に向かわなければならない。日本の活動では送迎車に乗り込むだけだったが、海外では公共交通機関や徒歩・自転車での移動が必須となった。「海外で電波を確保するのが下手で、ポケットWi-Fiを持っていきたくなんです。歩いてる途中に充電が切れちゃって。方向音痴の人がスマホの地図をなくすと結構やばいですよ」と笑みをこぼしながら振り返った。
また、「16歳でデビューしちゃったんで、普通の10代、20代の人より、甘やかされて、苦しまなかったのかなと思っちゃって。それが結構コンプレックスだった」と吐露したラウール。「別に『つらかった』と誇張するつもりはないけれど、こういう経験をしてみたかった」と語った。
ほほ笑ましいエピソードの一方で、「アジア人が欧米の方と対等に仕事をしていく難しさっていうのは、本当に身をもって感じました」とも明かしたラウール。「ちゃんと怒りも覚える。それで頑張れたし、それで世界をちょっと知れた感じがして、いい経験でした」と前向きに語ったが、その姿を密着でカメラに収められることへは「きつかったときもありました」と複雑な心境も吐露。「これを作ってくれた、一緒にずっと撮影してくれた人がすごい優しくて、そのおかげで（うまくいった）」とほほ笑みつつ、「基本的にオーディションを受けると、母数もかなり実は多いので9割以上落選なんですけど、悔しいじゃないですか」と苦笑い。「あんまりカメラがあると悔しい顔までできない。した方がいいと思うんだけど、アイドルやってるからか、カメラの意識ってあるんですね。その苦しさはあったんですけど、それでもなんやかんや撮れているところは撮れていると思います」と少し恥ずかしそうに明かした。
うれしかった瞬間については「体を見せる仕事だったので、終わったら何かおいしいご飯を食べようと思って。それ食べているときが一番うれしかったです」と回答。「どういうものを食べているときが一番幸せでしたか」と聞かれると、「うわあ！いい質問！それいい質問ですね！」とこの日一番声を弾ませたラウール。パリで出会った日本人の寿司屋に毎年通っていると明かし、「やっぱり自分は日本人なんだなと思った」と笑顔を見せた。
さらに、この挑戦が人生観をどう変えたかについて問われると「就職活動的な感じだった」と表現。芸能界に導かれるまま入ったラウールにとって、オーディションを自力で受け続けることは初めての体験だった。久しぶりに会った地元の友人の就活話にも「すごく共感できた瞬間があって、それがめっちゃうれしかった」と語った。
