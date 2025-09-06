ÂçÃ«æÆÊ¿¡¢¥Ô¥ó¥Á¤Ç¥®¥¢¾å¤²¡È160¥¥íÄ¶¤¨¡ÉÏ¢È¯¡¡¶ÛµÞÅÐÈÄ¤Ç4²óÅÓÃæÌµ¼ºÅÀ¡¡3Ï¢ÇÔÃæ¤Î¥Á¡¼¥à¤ËÀª¤¤¤â¤¿¤é¤¹
ÂçÃ«¤¬¶ÛµÞÅÐÈÄ¤Ç4²óÅÓÃæÌµ¼ºÅÀ¤ÎÅêµå¤òÈäÏª(C)Getty Images
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿¤¬¸½ÃÏ»þ´Ö9·î5Æü¡¢Å¨ÃÏ¤Ç¤Î¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥ºÀï¤Ë¡Ö1ÈÖ¡¦Åê¼ê·óDH¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡£Åê¼ê¤È¤·¤Æ4²óÅÓÃæ3°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ5Ã¥»°¿¶¤È¤¤¤¦ÆâÍÆ¤À¤Ã¤¿¡£Ä¾µå¤ÎºÇÂ®¤Ï163¥¥í¤ò·×Â¬¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¶ÛµÞÅÐÈÄ¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿¡¡¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥ºÂÇÀþÁê¼ê¤Ë»°¿¶¤òÃ¥¤¦¥·¡¼¥ó
¡¡ÀèÈ¯Í½Äê¤À¤Ã¤¿¥¿¥¤¥é¡¼¡¦¥°¥é¥¹¥Î¡¼¤¬ÇØÃæ¤ÎÄ¥¤ê¤òÁÊ¤¨¤ÆÅÐÈÄ¤ò²óÈò¡£ÂçÃ«¤¬¶ÛµÞÅÐÈÄ¤·¤¿¡£½é²ó¤Ï»°¼ÔËÞÂà¤ËÍÞ¤¨¤ë¤È¡¢2²ó¤Ï°ì»à¤«¤é¥³¥ë¥È¥ó¡¦¥«¥¦¥»¥ë¤ò150¥¥í¤Î¥«¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤Ç¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤ËÀÚ¤Ã¤Æ¼è¤ê¡¢Æó»à¤«¤é¤³¤Î»î¹ç¤Î½é°ÂÂÇ¤òµö¤·¡¢Ë½Åê¤ÇÆó»àÆóÎÝ¡£¤½¤ì¤Ç¤âÂ³¤¯¥Ç¥£¥é¥ó¡¦¥Ó¡¼¥Ð¡¼¥º¤ò137¥¥í¤Î¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤Ç¶õ¿¶¤ê»°¿¶¡£Ìµ¼ºÅÀ¤ËÍÞ¤¨¤¿¡£
¡¡
¡¡3²ó¤Ï°ì»à¤«¤é¡¢¥³¥Ó¡¼¡¦¥á¥è¤Î°ìÎÝÀþ¤Ø¤ÎÂÇµå¤ò¹¥¥Õ¥£¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç¥¢¥¦¥È¤Ë¼è¤ë¤È¡¢Æó»à¤«¤é»Íµå¤È°ÂÂÇ¤Ç°ì¡¢ÆóÎÝ¤È¤·¤¿¤¬¡¢¥¬¥Ê¡¼¡¦¥Ø¥ó¥À¡¼¥½¥ó¤òÅê¥´¥í¤Ë»ÅÎ±¤á¤¿¡£
¡¡4²ó¤ÏÀèÆ¬¤Î¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥Þ¥¦¥ó¥È¥¥ã¥Ã¥¹¥ë¤ËÆóÎÝÂÇ¤òÍá¤Ó¡¢Â³¤¯¥«¥¦¥»¥ë¤ÎÂÇÀÊ¤ÇË½Åê¤·Ìµ»à»°ÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤òÇØÉé¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤³¤«¤é¥®¥¢¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¿ÂçÃ«¡£¥«¥¦¥»¥ë¤ò162¥¥í¤ÎÄ¾µå¤Ç¶õ¿¶¤ê»°¿¶¡£Â³¤¯¥¨¥Þ¥Ì¥¨¥ë¡¦¥ê¥Ù¥é¤Ë¤Ï100¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó161¥¥í¡ËÄ¶¤¨¤ÎÄ¾µå¤òÏ¢È¯¤·¡¢ºÇ¸å¤Ï144¥¥í¤Î¥¹¥¤¡¼¥Ñ¡¼¤Ç¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤Ë»ÅÎ±¤á¡¢¤³¤³¤Ç¥Þ¥¦¥ó¥É¤ò¹ß¤ê¤¿¡£
¡¡ÂçÃ«¤Ï¶ÛµÞÅÐÈÄ¤Ê¤¬¤é¡¢3Ï¢ÇÔÃæ¤È¶ì¤·¤à¥Á¡¼¥à¤ËÀª¤¤¤ò¤â¤¿¤é¤¹Åêµå¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]