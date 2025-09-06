三代目JSB今市隆二、結婚＆第1子誕生を発表「家族を持った今、これまで以上に責任ある行動を」【全文】
【モデルプレス＝2025/09/06】三代目 J SOUL BROTHERSの今市隆二（39）が9月6日、所属するLDHの公式サイトを通じて結婚と第1子誕生を報告した。
【写真】今市隆二、金髪イメチェンで雰囲気ガラリ
公式サイトでは「今市隆二よりいつも応援してくださる皆さまへ」とし、今市からのコメントを発表。今市は「一部報道にありました通り、このたび私、今市隆二はかねてよりお付き合いをしておりました一般の方と結婚し、第一子が誕生いたしましたことをご報告申し上げます」とし、公表をしていなかった理由については、「妊娠中は体調や経過に不安定な要素があり、出産まで安心してお伝えできる状況ではなかったため、当初より公表を控えておりました」と説明した。
また、「無事に出産を迎えたタイミングで皆さまにご報告する予定でした」としつつ、「私自身がご迷惑をおかけしていたこともあり、発表をいつのタイミングですべきか慎重に考え、悩んでおりました」と、8月より活動を自粛していたことから、報告するタイミングを考えていたことを報告。「本来であれば、皆さまに一番にご報告すべきところですが、報道が先行してしまったこと、そして現在活動を自粛している中での発表となったことで驚かせてしまい、大変申し訳ありません」と謝罪した。
最後には、「このたび、無事に母子ともに健康で出産を迎えることができ、母子の体調も安定しましたので、改めて私の言葉でご報告させていただくこととなりました」とし、「私個人の件で、関係者の皆さま、応援してくださっている皆さまに多大なご迷惑とご心配をおかけし、また家族にも不安な思いをさせてしまいましたが、家族を持った今、これまで以上に責任ある行動を心がけ、皆さまの信頼を取り戻せるよう、一層精進してまいります」と伝えている。
今市は、4月上旬に酒に酔った状態でタクシーに乗車した際、同乗していた友人との間で口論となり、車内外で乱暴な言動を取ったことで書類送検。被害を受けたタクシー会社とは示談が成立しているという。8月1日には、当面の間活動を自粛することを発表していた。（modelpress編集部）
今市隆二よりいつも応援してくださる皆さまへ
いつも温かい応援をいただき、誠にありがとうございます。
一部報道にありました通り、このたび私、今市隆二はかねてよりお付き合いをしておりました一般の方と結婚し、第一子が誕生いたしましたことをご報告申し上げます。
妊娠中は体調や経過に不安定な要素があり、出産まで安心してお伝えできる状況ではなかったため、当初より公表を控えておりました。
無事に出産を迎えたタイミングで皆さまにご報告する予定でしたが、私自身がご迷惑をおかけしていたこともあり、発表をいつのタイミングですべきか慎重に考え、悩んでおりました。
本来であれば、皆さまに一番にご報告すべきところですが、報道が先行してしまったこと、そして現在活動を自粛している中での発表となったことで驚かせてしまい、大変申し訳ありません。
このたび、無事に母子ともに健康で出産を迎えることができ、母子の体調も安定しましたので、改めて私の言葉でご報告させていただくこととなりました。
私個人の件で、関係者の皆さま、応援してくださっている皆さまに多大なご迷惑とご心配をおかけし、また家族にも不安な思いをさせてしまいましたが、家族を持った今、これまで以上に責任ある行動を心がけ、皆さまの信頼を取り戻せるよう、一層精進してまいります。
今市隆二
今市は、4月上旬に酒に酔った状態でタクシーに乗車した際、同乗していた友人との間で口論となり、車内外で乱暴な言動を取ったことで書類送検。被害を受けたタクシー会社とは示談が成立しているという。8月1日には、当面の間活動を自粛することを発表していた。（modelpress編集部）
