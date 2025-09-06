まだまだ残暑が厳しい9月、夏の終わりを感じながら、海沿いをのんびりドライブしてみるのはいかがでしょうか？ 潮風を感じながら快適に走れる車があれば、なにげないドライブも特別な時間に変わるはず。そこで今回、株式会社NEXERとグーネット中古車による調査より、「海沿いドライブ」にぴったりな国産車をランキング形式で紹介します。

残暑を吹き飛ばす「海沿いドライブ」でリフレッシュ

9月に入ったとはいえ、まだまだ暑さが続く日本。場所選びに困っているという人も多いのではないでしょうか。そこで、いまの時期におすすめしたいのが「海沿いドライブ」です。

ピークを過ぎて少しだけ優しくなった日差しを浴びながら、少しだけ窓を開けて海風と潮の香りをのんびり楽しむ……。車が単なる移動手段ではなく、日常を忘れさせてくれる一時の相棒に変わるかもしれません。

では、そんな「海沿いドライブ」にぴったりな国産車といえばなにが思い浮かぶでしょうか？ 今回は株式会社NEXERとグーネット中古車が共同で全国の男女1,000名を対象に実施した「海沿いドライブにぴったりな国産車」についてのアンケートから、TOP5を紹介します。

第5位「アルファード」（トヨタ）

第5位にランクインしたのは、トヨタ「アルファード」。従来にはない新しい高級車の概念を創造することを目指して開発された同車は、経営者層のみならずファミリー層からも人気が高く、広い車内空間と快適な乗り心地が、多くのユーザーに支持されています。

初代が登場したのは2002年で、2025年現在は4代目。トヨタのミニバンとして最も充実した機能を搭載しているほか、高度運転支援技術「トヨタ チームメイト」を搭載し、駐車時や渋滞時の運転をサポートしてくれます。

車両本体価格：5,100,000円〜

同率第5位「レガシィ」（スバル）

同率5位に選ばれたのは、スバルの「レガシィ」。倒産危機からの打開を図るべく、長年使われてきたプラットフォームから決別し、すべて一から作り上げられたボディは、くさび形をモチーフとした先進的かつ力強いデザイン。

安定感のある走行性能や広いラゲッジスペースが特徴で、スバルのなかでも人気の高いセダン・ステーションワゴンです。

1989年に初代が発売され、トレンドの変化などを背景に日本国内での販売は2025年3月末までの受注をもって終了していますが、ファミリー層やアウトドア好きに根強い人気があります。

車両本体価格：4,257,000円〜

第4位「ハリアー」（トヨタ）

第4位にランクインしたのは、トヨタ「ハリアー」。実用性や数値一辺倒ではない、「人の心を優雅に満たしてくれるただひとつの存在」を目指して開発され、初代モデルは1997年に発売。

高級車のような快適性とSUVの走破性を兼ね備えた新しいジャンル「プレミアムクロスオーバーSUV」を確立し、世界のSUV市場に大きな影響を与えました。

2025年6月には一部改良モデルの新型が発表され、アッパーグリルやフロントバンパーロアなどが“黒ずくめ”でさらに高級感あふれる「特別仕様車」も登場。

洗練された存在感のあるボディと上質な走り心地は海辺でもよく映え、多くの票を得たようです。

車両本体価格：3,710,300円〜

第3位「カローラツーリング」（トヨタ）

第3位にランクインしたのは、トヨタ「カローラツーリング」。

同車は、カローラシリーズワゴンモデルのフルモデルチェンジ版として発表されたステーションワゴンで、「あなたの真ん中へ。この世界の真ん中へ」をキャッチコピーに2019年から発売されています。

低重心なシルエットと、前後のホイールフレアが張り出したダイナミックな造形でワイドなスタンスを強調。広い荷室はアウトドア用品などの大きな荷物も積みやすく、まさに海沿いドライブにぴったりです。

なお、2025年5月に一部改良が発表され、ガソリン車が廃止となりハイブリッドモデルにラインナップが集約されました。

車両本体価格：2,359,500円〜

第2位「ジムニー」（スズキ）

第2位にランクインしたのは、スズキ「ジムニー」。

初代ジムニーの歴史は古く、軽自動車規格でありながら本格的なクロスカントリー性能を持つ唯一の車として、1970年に発売。それから約半世紀、フルモデルチェンジはたった4回しか行われておらず、いずれも長寿モデル。基本構造を守り、長いあいだ愛され続けています。

悪路でも走破性が高く、軽量で小回りも効くため海沿いドライブにもぴったり。

2025年4月には5ドアモデルが受注発売されましたが、4日で受注が一時停止されるほど高い人気を集めています。

車両本体価格：1,654,400円〜

第1位「ランドクルーザー」（トヨタ）

第1位に選ばれたのは、トヨタ「ランドクルーザー」。

初代が発売されたのは1954年のこと。日本では「ランクル」の愛称で親しまれ、それから70年以上愛される同車は、同じ車名で継続生産される国産車としては最も長い歴史を持ちます。

同車の魅力は、その耐久性。砂漠や山道・雪道など、どんな悪路でも走れるように作られているほか、地震や台風などの災害時にも活躍。そのタフさは国内外から高い評価を受けています。

また、大きくどっしりとしていて高級感あるボディもポイント。人気のSUVであることと、その高い走破性と存在感から、大差をつけて1位に輝きました。

車両本体価格：5,252,500円〜

