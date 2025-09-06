俳優の鈴木亮平（42）が5日に自身の公式X（旧ツイッター）を更新。主演映画「TOKYO MER〜走る緊急救命室〜」の第3弾公開が決定したことを発表した。

患者のためにどんな苦境にも飛び込んでいく、頼れるチーフドクター・喜多見幸太（鈴木亮平）が、仲間とともに多くの人の命を救うべく奮闘する「TOKYO MER〜走る緊急救命室〜」。2021年にドラマ放送が放送されると、チームの織りなす物語や命の尊さを伝える内容が多くのファンを魅了し、23年には映画化。25年8月からは2作目となる劇場版が公開され、大ヒットとなっている。

鈴木は、同作公式アカウントの「緊急速報 劇場版『TOKYO MER』 第三弾の公開が決定！」という投稿をリツイート。「すみません。どうしても今日まで言えなかった」と断りながら「続編が、あります」と報告した。

8月に行われた「劇場版TOKYO MER〜走る緊急救命室〜南海ミッション」舞台あいさつでは、ファンから続編について問われ多くは語らなかったが、続編公開の可能性を示唆していた。

鈴木は「MERが描くべきテーマに、覚悟と理想を持って挑みます。本日から『南海ミッション』の上映後に特報映像が解禁です。皆様にどう見ていただけるのか。やや緊張しております」とつづった。