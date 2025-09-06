RANDA×トムとジェリー初コラボ♡限定シューズ＆バッグが登場

今年85周年を迎えた『トムとジェリー』とRANDAの初コラボレーションが実現♡2025年9月5日（金）より、全国のRANDA店舗とONLINE STOREで限定アイテムが発売されます。ムートンブーツやリボンフラットパンプス、ファーデザインスニーカーに加え、もこもこファーのミラー付きバニティバッグなど、キャラクターの愛らしい世界観を落とし込んだ特別なラインナップです。

キャラクターを楽しむムートン＆スニーカー

【TOM and JERRY】バックリボンムートンブーツ

バックリボンムートンブーツ（AC36136）は\20,900（税込）、ベージュとグレーの2色展開。

ふんわりファーと上品なベロアリボンが華やかで、ソール裏にはトムとジェリー＆タフィーのアート入り。

Size：S-LL(Heel：4.5㎝)

【TOM and JERRY】ファーデザインスニーカー

ファーデザインスニーカー（AH36154）は\17,930（税込）、踵部分にキャラクター刺繍、脱着時に見えるオリジナルインソールがポイント。愛らしさと遊び心が両立しています。

Size：S-LL(Heel：6㎝)

ディオール♡2025-2026ウィンター新作「スライダー」ホーボーバッグ

上品＆キュートなフラットパンプス

【TOM and JERRY】メリージェーンリボンフラットパンプス

メリージェーンリボンフラットパンプス（AP36138）は\14,960（税込）、ベージュ・ピンク・グレーの3色展開。

取り外し可能な2WAYリボンとトムとジェリーの尾錠デザインがさりげないアクセント。どんなコーデにも合わせやすく、デイリーに活躍する一足です♡

Size：S-LL(Heel：1㎝)

もこもこバニティバッグで気分アップ

【TOM and JERRY】ミラー付きバニティバッグ

ミラー付きバニティバッグ（FB36149）は\17,930（税込）、トムはグレー、ジェリーはベージュ、タフィーはピンクのファーで表現。付属ミラーには刺繍入りで、コンパクトながら収納力も抜群。

持つだけで気分が上がるデザインで、デイリー使いにもぴったりです。

【TOM and JERRY】特典

シューズを購入された方にプレゼント。

バッグをご購入の方には巾着をプレゼント。

さらに、ご購入いただいた全てのお客様にオリジナルステッカーもプレゼントしているので、お楽しみに！

TOM AND JERRY and all related characters and elements © & ™ Turner Entertainment Co. (s25)

限定特典も見逃せない♡



RANDA×トムとジェリーコラボでは、シューズ購入でスペシャルBOX、バッグ購入で巾着をプレゼント。さらに全てのお客様にオリジナルステッカーも配布されます（数量限定）。

9月4日（木）21時からONLINE STOREで先行発売。キャラクターの世界観を纏った限定アイテムで、秋冬のコーデを特別に彩ってみてはいかがでしょうか♡