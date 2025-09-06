■MLB オリオールズードジャース（日本時間6日、オリオール・パーク）

ドジャース・大谷翔平（31）が敵地でのオリオールズ戦に“1番・投手兼DH”で出場し、3回2/3（70球）を投げたところで降板となった。

3回まで被安打2の好投で、無失点を刻んだ大谷。4回のマウンドは、先頭のマウントキャッスルに二塁打を許すと、続くカウザーの打席でワイルドピッチ。無死三塁のピンチも、162キロで空振り三振。続くリベラには163キロの直球で追い込むなど、3球続けて160キロ台と全力投球。最後は得意のスイーパーで2者連続の空振り三振。ここでロバーツ監督がマウンドに向かい、降板となった。

この日は先発予定だったT.グラスノー（32）が背中の張りで登板回避。4日に体調不良で登板を回避していた大谷が、“病み上がり”も緊急の二刀流で先発マウンドへ。

2番手のA.バンダ（32）は四球で2死一・三塁としたが、一ゴロに抑えて無失点で切り抜けた。大谷は3回2/3（70球）、被安打3、奪三振5、四球1の無失点で緊急登板を終えた。