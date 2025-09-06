【30代が選ぶ】クリアが難しかった『ポケモンシリーズ』ランキング！ 2位「金・銀」を抑えた1位は？
1996年の誕生以来、数々の冒険と挑戦を提供してきた『ポケットモンスター』シリーズ。30代にとっては、育成や図鑑完成と共に、ライバルたちとの戦いが“難しさ”として記憶に残っている作品も少なくありません。
All About ニュース編集部では、2025年8月19〜21日の期間、全国30代の男女255人を対象に、「ゲームシリーズ」に関するアンケートを実施しました。その中から、「30代がクリアが一番難しかったと思う『ポケモンシリーズ』のソフト」ランキングの結果をご紹介します。
【6位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「スイクン、ライコウ、エンテイが決まった場所におらず急にでてくるので、全員ゲットするのに相当苦労した」（30代男性／北海道）、「途中の氷のトンネルが難しく、心が折れかけた」（30代男性／東京都）、「アカネが強すぎた(特にミルタンク)」（30代その他／岡山県）、「アンノーンのパズルや曜日限定にしか出ないポケモンがいたりして大変だった」（30代女性／千葉県）といった声が集まりました。
回答者からは「はじめのポケモンでヒトカゲを選んでしまったので、序盤のジム戦でなかなか勝てずに苦労しました。その後も、あまりポケモン同士の相性や技の構成なども考える力がなかったので、ある程度のレベルに達するまでは全滅を繰り返していたからです」（30代男性／栃木県）、「タケシ強すぎる。四天王も強い」（30代男性／愛知県）、「伝説の三鳥まで行くのが難しかったのと、倒すのが大変だった記憶がある」（30代女性／新潟県）、「あの頃は攻略本でしか見れないし、ケーブル繋いでの通信しか出来なかったから、クラスに聞いて、遊んで集めた。シオンタウンが怖かった」（30代女性／香川県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の筆者：坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに参入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:坂上 恵)
2位：『ポケットモンスター 金・銀』（ゲームボーイカラー）／38票2位となった「金・銀」は、ジョウト地方を舞台に新たなポケモンとの出会いを楽しめる一方で、そのボリュームが大きな挑戦でした。四天王を突破した後もカントー地方に足を踏み入れられる構成は、まさにシリーズ随一の長編。2つの地方でのポケモンゲットに加え、伝説のポケモンとのバトルやレベル上げなど、やり込み要素が豊富でクリアまでの道のりは険しかったという声が多く寄せられています。
1位：『ポケットモンスター 赤・緑』（ゲームボーイ）／62票1位は、シリーズの原点「赤・緑」。限られた情報とシステムの中で、試行錯誤しながら進める冒険は、当時のプレーヤーにとって難関そのものでした。特に初代四天王やライバル戦は戦略を練らないと突破が難しく、ポケモン育成のバランスをつかむまでも一苦労。通信交換で進化するポケモンの存在も相まって、仲間同士で協力し合う必要性も高く、30代のゲーマーたちの記憶に「手強いポケモン」として深く刻まれています。
