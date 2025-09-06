F1¤ËºÇ¤â¶á¤¤¥È¥è¥¿¤Î¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¡¦Ê¿Àî Î¼¤òÄ¾·â¡ª¡Ö¤¢¤¤é¤á¤¿¤é½ª¤ï¤ê¡£¤¤¤Ä¤Ç¤âF1¤ÇÁö¤ì¤ë½àÈ÷¤Ï¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡×
8·î6Æü¡¢ÉÙ»Î¥¹¥Ô¡¼¥É¥¦¥§¥¤¤Ç¤Î¥Æ¥¹¥È¤òÃ´Åö¤·¤¿Ê¿ÀîÁª¼ê¡£2Ç¯Íî¤Á¤Î¥Ï¡¼¥¹VF-23¤Ç111¼þ¤òÁö¹Ô¤·¤¿¡£¥Ù¥¹¥È¥¿¥¤¥à¤Ï1Ê¬18ÉÃ538¤Ç¡¢Íâ7Æü¤ÏÄÚ°æÁª¼ê¤¬¥¹¥Æ¥¢¥ê¥ó¥°¤ò°®¤Ã¤¿
8·î6Æü¡Á7Æü¡¢¥Ï¡¼¥¹F1¥Á¡¼¥à¤¬ÀÅ²¬¸©¤ÎÉÙ»Î¥¹¥Ô¡¼¥É¥¦¥§¥¤¤Çµì¼Ö¤ò»È¤Ã¤¿¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥Æ¥¹¥È¡ÊTPC¡Ë¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¡£
¥¹¥Æ¥¢¥ê¥ó¥°¤ò°®¤Ã¤¿¤Î¤Ï¥È¥è¥¿¤Î¥ï¡¼¥¯¥¹¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤È¤·¤ÆÀ¤³¦ÂÑµ×Áª¼ê¸¢¡ÊWEC¡Ë¤Ë»²Àï¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥Ï¡¼¥¹¤Î¥ê¥¶¡¼¥Ö¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤òÌ³¤á¤ëÊ¿Àî Î¼Áª¼ê¤È¡¢ºòÇ¯¤Î¹ñÆâºÇ¹âÊö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥©¡¼¥ß¥å¥é¤È¥¹¡¼¥Ñ¡¼GT¤Ç¥À¥Ö¥ë¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ëµ±¤¤¤¿ÄÚ°æ æÆÁª¼ê¤À¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÉÙ»Î¥¹¥Ô¡¼¥É¥¦¥§¥¤¤ÇF1¥Þ¥·¥ó¤òÁö¤é¤»¤ëÊ¿Àî
¥È¥è¥¿¤Ï2009Ç¯¤ËF1¤òÅ±Âà¤·¤¿¸å¡¢À¤³¦ºÇ¹âÊö¤Î¥Õ¥©¥ß¥å¥é¥«¡¼¥ì¡¼¥¹¤È¤Ïµ÷Î¥¤òÃÖ¤¤¤¿¤¬¡¢23Ç¯¤Ë°éÀ®¥×¥í¥°¥é¥à½Ð¿È¤ÎÊ¿ÀîÁª¼ê¤ò¥Þ¥¯¥é¡¼¥ì¥ó¤Î¥ê¥¶¡¼¥Ö¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤ËÁ÷¤ê¹þ¤à¤È¡¢ºòÇ¯¤Î10·î¤Ë¥Ï¡¼¥¹¤È¤Î¶ÈÌ³Äó·È¤òÈ¯É½¡£
½ù¡¹¤ËF1¤È¤Îµ÷Î¥¤ò¶á¤Å¤±¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¤Î¥Æ¥¹¥È¤Ï¥È¥è¥¿¤ÎF1Éüµ¢¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Î°ìÊâ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡©¡¡½éÆü¤Î¥Æ¥¹¥È¤òÃ´Åö¤·¡¢¥È¥è¥¿¤Î¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¤â¤Ã¤È¤âF1¤Ë¶á¤¤¾ì½ê¤Ë¤¤¤ëÊ¿ÀîÁª¼ê¤ËF1¥Õ¥©¥È¥°¥é¥Õ¥¡¡¼¤ÎÇ®ÅÄ ¸î»á¤¬ÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¢£º£¤Þ¤µ¤Ë¥È¥è¥¿¤ÎF1¤Þ¤Ç¤ÎÆ»¤¬¤Ç¤¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë
¡½¡½º£²ó¤ÎÉÙ»Î¤Ç¤ÎF1¥Æ¥¹¥È¤ÏÆüËÜ¤ÇÀï¤¦¥È¥è¥¿·Ï¤Î¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤É¤ó¤Ê±Æ¶Á¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
Ê¿Àî Î¼¡Ê°Ê²¼¡¢Ê¿Àî¡Ë¡¡¤â¤·¼«Ê¬¤¬10Âå¤Î¼ã¼ê¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¤¤Ã¤È¾×·â¤ò¼õ¤±¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Á¤ç¤Ã¤ÈÁ°¤Þ¤Ç¤Ï¥È¥è¥¿¤Î¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤¬F1¤ÇÁö¤ì¤ë²ÄÇ½À¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ì¤¬º£²ó¡¢ÉÙ»Î¤Þ¤ÇF1¥Þ¥·¥ó¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢ÉáÃÊ¤Î¥ì¡¼¥¹¤ÇÁö¤ê´·¤ì¤¿¥µ¡¼¥¥Ã¥È¤Ç¥Æ¥¹¥È¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¤«¤é»É·ã¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¥È¥è¥¿¤Î°éÀ®¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤ÎÃæ¤Ë¤ÏF1¤Ë¶½Ì£¤¬¤Ê¤¤¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤â¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¾ÍèF1¤ÇÁö¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢º£¤Þ¤µ¤ËF1¤Þ¤Ç¤ÎÆ»¤¬¤Ç¤¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Á¥ã¥ó¥¹¤À¤ÈÂª¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£
¡½¡½Ê¿ÀîÁª¼ê¤ÏF1¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È¸ø¸À¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥È¥è¥¿¤Î¼ã¼ê¤ÎÃæ¤Ë¤âÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤ÏÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤«¡©
Ê¿Àî¡¡ºÇ¶á¤ÏÆüËÜ¤Ç¥ì¡¼¥¹¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤¢¤Þ¤ê¸òÎ®¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯»É·ã¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¡¢ËÍ¤È°ì½ï¤Ë¥Æ¥¹¥È¤ò¤¹¤ëÄÚ°æÁª¼ê¤Ï¹ñÆâ¤Î¥ì¡¼¥¹¤À¤±¤Ë»²Àï¤·¡¢¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤ò¼è¤Ã¤ÆF1¥Æ¥¹¥È¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤Ä¤«¤ß¤È¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤¦¤¤¤¦Æ»¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¹ñÆâ¤Î¥ì¡¼¥¹¤ÇÀï¤¦¥È¥è¥¿·Ï¤Î¼ã¤¤¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤Ê¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ê¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¢£¥È¥è¥¿¤ÎÉüµ¢¤è¤ê¼«Ê¬¤Î¥·¡¼¥È³ÍÆÀ¤·¤«¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤
¡½¡½¥È¥è¥¿¤Ï¸½ºß¥Ï¡¼¥¹¤ÈÄó·È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¼«¤é¤Î¥Á¡¼¥à¤ÇF1¤Ë»²Àï¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¸ø¼°È¯É½¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Ê¿ÀîÁª¼ê¤È¤·¤Æ¤Ï¤â¤Ã¤È¥È¥è¥¿¤¬F1¤Ë¥³¥ß¥Ã¥È¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
Ê¿Àî¡¡¥â¥ê¥¾¥¦¡ÊËÅÄ¾ÏÃË²ñÄ¹¡Ë¤µ¤ó¤Î¤ªÎÏÅº¤¨¤â¤¢¤ê¡¢ºòÇ¯¡¢¥Þ¥¯¥é¡¼¥ì¥ó¤Î¥ê¥¶¡¼¥Ö¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ë¤Ê¤ëµ¡²ñ¤òÆÀ¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æº£Ç¯¤Ï³«Ëë¤«¤é¥¢¥ë¥Ô¡¼¥Ì¤Ç¥ê¥¶¡¼¥Ö¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤òÌ³¤á¡¢ÆüËÜGP¤Î¥Õ¥ê¡¼Áö¹Ô¤Ë½ÐÁö¤·¡¢4·î¤ÎÂè4Àï¥Ð¡¼¥ì¡¼¥óGP°Ê¹ß¤Ï¥Ï¡¼¥¹¤Ç¥ê¥¶¡¼¥Ö¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ï¡¼¥¹¤Ï¥È¥è¥¿¤¬Äó·È¤·¤Æ¤¤¤ë¥Á¡¼¥à¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢°ì½ï¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë´¶³Ð¤Ï¥Þ¥¯¥é¡¼¥ì¥ó¤ä¥¢¥ë¥Ô¡¼¥Ì¤Î¤È¤¤è¤ê¤â¶¯¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¤¿¤ÀËÍ¼«¿È¤Ï¡¢¥È¥è¥¿¤ËF1Éüµ¢¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¡¢¼«Ê¬¤¬¥ì¥®¥å¥é¡¼¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤À¤±¤·¤«¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£²¾¤Ë¥È¥è¥¿¤¬º£¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ç¥Á¡¼¥à¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ»²Àï¤¹¤ë¤ÈÉ½ÌÀ¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢½àÈ÷¤òÀ°¤¨¤ë¤À¤±¤ÇÁêÅö¤Î»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤³¤Ë¼«Ê¬¤¬¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¾è¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÍ¤Ïº£¡¢F1¤ÎºÇÁ°Àþ¤Ë¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Ê¤ó¤È¤«¥ì¥®¥å¥é¡¼¤È¤·¤Æ¾è¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¶¯¤¤¤Ç¤¹¡¢F1¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥µ¡¼¥¥Ã¥È¤ËÍè¤Æ¡¢¥ì¡¼¥¹¤Ë½Ð¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤ÏÀµÄ¾¡¢Âç¤¤Ê¥Õ¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£
º£¤Ï¥È¥è¥¿¤È°ì½ï¤Ë¡¢¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤¬¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥È¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¤Ç¤âÃå¼Â¤ËF1¤Î¥·¡¼¥È¤¬¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
Ê¿Àî¡¡ËÍ¤Ï»Ò¤É¤â¤Îº¢¡¢¥´¡¼¥«¡¼¥È¤Ë¾è¤ê»Ï¤á¤¿¤³¤í¤«¤éF1¤Ë¾è¤ë¤Î¤¬Ì´¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤è¤¦¤ä¤¯¥ì¡¼¥¹¤Î½µËö¤Ë¥ì¥®¥å¥é¡¼¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ë²¿¤«¤¢¤ì¤Ð¾è¤ì¤ë¤È¤³¤í¤Þ¤ÇÍè¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ç¤â¡¢¤½¤ÎºÇ¸å¤Î°ìÊâ¤ò¾å¤¬¤ë¤Î¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«Æñ¤·¤¤¡£Ã¯¤â¤¬ÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ê¤Î¤Ç¡¢¸½¼Â¤Ï´Å¤¯¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¾ï¤Ë¤½¤³¤Ë¤¤¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¢£¥Þ¥¯¥é¡¼¥ì¥ó¤Î¥Þ¥·¥ó¤Ï¼¡¸µ¤¬°ã¤Ã¤¿
¡½¡½Ê¿ÀîÁª¼ê¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¥Þ¥¯¥é¡¼¥ì¥ó¡¢¥¢¥ë¥Ô¡¼¥Ì¡¢¥Ï¡¼¥¹¤Ç¥ê¥¶¡¼¥Ö¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤òÌ³¤á¡¢¥Þ¥·¥ó¤òÁö¤é¤»¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥Þ¥·¥ó¤ä»Å»ö¤Î¿Ê¤áÊý¤Ë¤É¤ó¤Ê°ã¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
Ê¿Àî¡¡ÌÌÇò¤¯¤Ê¤¤Åú¤¨¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢3¥Á¡¼¥à¤Î¥Þ¥·¥ó¤Ë¤½¤ì¤Û¤ÉÂç¤¤Ê°ã¤¤¤ò´¶¤¸¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ì¤ÏF1¤Ç¤ÏÁ´¥Á¡¼¥à¤¬¥Ô¥ì¥ê¥¿¥¤¥ä¤òÍú¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
·ë¶É¤Î¤È¤³¤í¡¢F1¥Þ¥·¥ó¤Ï¥¿¥¤¥ä¤ÎÀÇ½¤ò¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÁ´Éô°ú¤½Ð¤¹¤Î¤«¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤Î¤â¤Î¤È¤ËÀß·×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤òÆÍ¤µÍ¤á¤Æ¤¤¤±¤Ð¡¢¤Ò¤È¤Ä¤Î·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¤Ê¤È¤¤¤¦µ¤¤¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡¢
¡½¡½³Î¤«¤Ëº£Ç¯¤Î³Æ¥Á¡¼¥à¤Î¥Þ¥·¥ó¤Ï¥«¥é¡¼¥ê¥ó¥°¤³¤½°ã¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤É¤ì¤âÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ê¿Àî¡¡¤·¤«¤âº£¡¢³Æ¥Á¡¼¥à¤Î¥Þ¥·¥ó¤ÎÀÇ½º¹¤Ï¾®¤µ¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£1¼þÅö¤¿¤ê3ÉÃ¤È¤«4ÉÃ¤â°ã¤¦¤ï¤±¤¸¤ã¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Á´¼Ö¤¬1ÉÃ°ÊÆâ¤Ë¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤Ç¡¢ËÍ¤¬¾è¤Ã¤¿¥Þ¥·¥ó¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì»ÅÍÍ¤¬°Û¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥Á¡¼¥à¤Î¥¯¥ë¥Þ¤Ï¤³¤¦¤¤¤¦ÆÃÄ§¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤ÈÃÇÄê¤¹¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¤â¤Á¤í¤ó¥Á¡¼¥à¤Ë¤è¤Ã¤Æ»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Ö¥ì¡¼¥¤Î¥á¡¼¥«¡¼¤¬°ã¤¨¤Ð¥Õ¥£¡¼¥ê¥ó¥°¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¤·¡¢¥¹¥Æ¥¢¥ê¥ó¥°¤Î¥Õ¥£¡¼¥ê¥ó¥°¤â¥Ñ¥ï¡¼¥¹¥Æ¥¢¥ê¥ó¥°¤Î¹Í¤¨Êý¤ä¥»¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë¤è¤Ã¤Æ°ã¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤¦¤¤¤¦º¹¤Ï¤¢¤ê¤Ä¤Ä¤â¡¢¤É¤¦¤¤¤¦Áàºî¤ò¤·¤¿¤é¤É¤¦¤¤¤¦Æ°¤¤ò¤¹¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦¥Þ¥·¥ó¤Î´ðËÜÅª¤ÊµóÆ°¤Ï¤É¤Î¥Á¡¼¥à¤â°ì½ï¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤ÀºòÇ¯¡¢¥ê¥¶¡¼¥Ö¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤òÌ³¤á¤¿¥Þ¥¯¥é¡¼¥ì¥ó¤Ï¤Û¤«¤Î¥Þ¥·¥ó¤è¤ê¤âÂ®¤µ¤¬¤¢¤ê¡¢¼¡¸µ¤¬°ã¤¦¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡£
¡½¡½Ê¿ÀîÁª¼ê¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥«¡¼¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²¼¤Î¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤«¤éF1¥Þ¥·¥ó¤Ë¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¿¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ï²ÃÂ®¤È¥Ö¥ì¡¼¥¥ó¥°¤Î±Ô¤µ¤Ë¶Ã¤¯¤è¤¦¤Ç¤¹¡£ÉáÄÌ¤Î¿Í¤À¤Ã¤¿¤éÁ°¤ò¸þ¤¤¤Æ¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¤Û¤É¼ó¤¬¥¥Ä¥¤¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢F1¤Î¤¹¤´¤µ¡¢¥É¥é¥¤¥Ó¥ó¥°¤ÎÆñ¤·¤µ¤Ï¤É¤³¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤«¡©
Ê¿Àî¡¡¼ó¤Î¶¯¤µ¤Ï¤±¤¿°ã¤¤¤Ëµá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¤Í¡£¼ó¤òÃÃ¤¨¤ë¤¿¤á¤ÎÆÃ¼ì¤Ê¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ÏÉ¬Í×¤Ç¤¹¤¬¡¢²ÃÂ®¤ä¥Ö¥ì¡¼¥¤Ï"´·¤ì"¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤ì¤è¤ê¤âF1¥Þ¥·¥ó¤Î¹âÂ®¥³¡¼¥Ê¡¼¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ï¤¤¤Ä¾è¤Ã¤Æ¤â¤¹¤´¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Æ¥¹¥ÈÅöÆü¤ÎÀÅ²¬¤ÏÌÔ½ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢Ê¿ÀîÁª¼ê¤Ï°ÂÄê¤·¤¿¥Ú¡¼¥¹¤ÇÁö¹Ô¤ò½Å¤Í¤¿¡£¥Æ¥¹¥È½ªÎ»¸å¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¤Ï¡ÖÉÙ»Î¤Ï¤¤¤í¤¤¤í¤È·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¿¥µ¡¼¥¥Ã¥È¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤ÇF1¤ÇÁö¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï´¶³´¿¼¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿
ÄãÂ®¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ë¤Ê¤ë¤È¥¯¥ë¥Þ¤Ï½Å¤¤¤·¡¢¹Å¤¤¤·¡¢¥Ç¥«¤¤¤·¡¢Âç¤¤Ê²ô¤ß¤¿¤¤¤Ë´¶¤¸¤Þ¤¹¤¬¡¢¹âÂ®¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ë¤Ê¤ë¤È¤â¤Î¤¹¤´¤¯Â®¤¤¥Þ¥·¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£Îë¼¯¤Î1¥³¡¼¥Ê¡¼¤«¤éS»ú¤Ë¤«¤±¤Æ¤Î¥»¥¯¥¿¡¼1¤Ï¡¢º£¤Þ¤ÇÂÎ¸³¤·¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊÂ®ÅÙ¤ÇÁö¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥©¡¼¥ß¥å¥é¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È¶á¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¥ì¥Ù¥ë¤¬°ã¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥Á¡¼¥à¤ÎÂåÉ½¤¬Æ±¤¸ÆüËÜ¿Í¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¿´¶¯¤¤
¡½¡½¥Ï¡¼¥¹¤Î¾®¾¾ÎéÍº¡Ê¤³¤Þ¤Ä¡¦¤¢¤ä¤ª¡ËÂåÉ½¤Ï¡ÖÊ¿ÀîÁª¼ê¤Ï¥¯¥ë¥Þ¤Î¤³¤È¤ò¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¹â¤¯É¾²Á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ê¿ÀîÁª¼ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¾®¾¾ÂåÉ½¤Ï¤É¤ó¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¹¤«¡©
Ê¿Àî¡¡½êÂ°¥Á¡¼¥à¤ÎÂåÉ½¤È¤¤¤¦¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ËÆ±¤¸ÆüËÜ¿Í¤¬¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤Î¤Ï¡¢¤¹¤´¤¯¿´¶¯¤¤¤Ç¤¹¡£¥»¥Ã¥·¥ç¥óÃæ¤âÎÙ¤ËºÂ¤Ã¤Æ¡¢¤Õ¤¿¤ê¤À¤±¤Ç¥¤¥ó¥¿¡¼¥Õ¥©¥ó¤ò»È¤Ã¤ÆÆüËÜ¸ì¤Ç¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤òÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ï¤Û¤«¤Î¥Á¡¼¥àÂåÉ½¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë¤è¤¯¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¤Á¤Ê¤ß¤Ë¾®¾¾¤µ¤ó¤È¤Ï¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤òÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤«¡©
Ê¿Àî¡¡¤ª¸ß¤¤¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò×ÖÅÙ¤Ê¤·¤ËÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¶á¡¢¾®¾¾¤µ¤ó¤Ï×ÖÅÙ¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò³Ð¤¨¤¿¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¾®¾¾¤µ¤ó¤Ï¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤ÇÀ¸³è¤·¤Æ¤¤¤ë»þ´Ö¤¬¤À¤¤¤ÖÄ¹¤¯¤Ê¤ê¡¢ÆüËÜ¸ì¤òËº¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤È¶µ¤¨¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Þ¤¢¡¢ËÍ¤âÆüËÜ¸ì¤ÏÆÀ°Õ¤Ê¤Û¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡£
¡½¡½¤Õ¤¿¤ê¤Ï¤¹¤´¤¯¤¤¤¤´Ø·¸¤Ç»Å»ö¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¤¦¤«¤¬¤¤ÃÎ¤ì¤Þ¤¹¡£¥Ï¡¼¥¹¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¡¢¥¨¥¹¥Æ¥Ð¥ó¡¦¥ª¥³¥óÁª¼ê¤È¥ª¥ê¥Ð¡¼¡¦¥Ù¥¢¥Þ¥óÁª¼ê¤Î¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤Ï¶¯ÎÏ¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Ë³ä¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¯¤Î¤Ï´ÊÃ±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤Ä¤«¤à¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ê¿Àî¡¡¡Ê¥Ï¡¼¥¹¤Ç¼ÂÀï¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¤Î¤Ï¡ËÆñ¤·¤¤¤Î¤Ï¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¢¤¤é¤á¤¿¤é¤½¤³¤Ç½ª¤ï¤ê¤Ç¤¹¡£¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬ÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ï³Î¤«¤Ê¤Î¤Ç¡¢²¿¤«¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¤Ï¤¹¤°¤Ë¹Ô¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¾ï¤Ë½àÈ÷¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡üÊ¿Àî Î¼¡Ê¤Ò¤é¤«¤ï¡¦¤ê¤ç¤¦¡Ë¡¡
1994Ç¯3·î7ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ ¹Åç¸©½Ð¿È¡£2007Ç¯¤«¤é¥«¡¼¥È¤ò»Ï¤á¡¢2009Ç¯¤Ï¥Õ¥©¡¼¥ß¥å¥é¥È¥è¥¿¡¦¥ì¡¼¥·¥ó¥°¡¦¥¹¥¯¡¼¥ë¡ÊFTRS¡Ë¤Ë¹ç³Ê¤·¡¢ÍâÇ¯¤Ë¤Ï16ºÐ¤ÇFCJ¡Ê¥Õ¥©¡¼¥ß¥å¥é¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ë¤Ë¥È¥è¥¿¤Î¥¹¥«¥é¥·¥Ã¥×À¸¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£2012Ç¯¤Ë¤ÏÁ´ÆüËÜF3Áª¼ê¸¢¤Ç¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó³ÍÆÀ¡£ÍâÇ¯¤Ë¤Ï¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥©¡¼¥ß¥å¥é¤Ë»²Àï¡£2015Ç¯¤ÏSUPER GT¤ÎGT500¥¯¥é¥¹¤Ë¥Õ¥ë»²Àï¤·¡¢2017Ç¯¤Ë¤Ï¥Ë¥Ã¥¯¡¦¥¥ã¥·¥Ç¥£¤ÈÁÈ¤ó¤Ç»Ë¾åºÇÇ¯¾¯¥³¥ó¥Ó¡Ê23ºÐ¡Ë¤Ç²¦¼Ô¤È¤Ê¤ë¡£2022Ç¯¤«¤é¤ÏTOYOTA GAZOO Racing¤Î¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤È¤·¤ÆWEC»²Àï¡£¥ë¥Þ¥ó24»þ´Ö¤âÀ©¤·¤Æ½é¤ÎÀ¤³¦¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤ò³ÍÆÀ¡£2023Ç¯¤âÏ¢ÇÆ¤òÃ£À®¡£2024Ç¯¤Ï2¾¡¤·¤Æ¥é¥ó¥¥ó¥°4°Ì¡£Æ±Ç¯¤Ï¥Þ¥¯¥é¡¼¥ì¥ó¤Î¥ê¥¶¡¼¥Ö¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ë½¢Ç¤¡£25Ç¯¤ÏWEC¤Ë»²Àï¤·¤Ê¤¬¤é¥¢¥ë¥Ô¡¼¥Ì¤ä¥Ï¡¼¥¹¤Î¥Æ¥¹¥È¡õ¥ê¥¶¡¼¥Ö¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤ÎÌò³ä¤â¤³¤Ê¤¹¡£
¼èºà¡¦»£±Æ¡¿Ç®ÅÄ ¸î¡¡¹½À®¡¿Àî¸¶ÅÄ ¹ä