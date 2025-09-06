午後になって急きょ決定…グラスノーが先発回避

【MLB】オリオールズ ー ドジャース（日本時間6日・ボルティモア）

ドジャースの大谷翔平投手は5日（日本時間6日）、敵地でのオリオールズ戦に「1番・投手兼指名打者」で出場。急きょ先発登板となったが、3回2/3を投げて無失点で降板した。許した安打は3本、5奪三振で最速は101.5マイル（約163.3キロ）だった。

大谷は3日（同4日）の登板を体調不良のため回避。次回は8日（同9日）のロッキーズ戦で先発すると発表されていたが、グラスノーが背中の張りを訴えたため、急きょ先発登板が決まった。

湿度66％と、少し蒸し暑い中での登板。初回はホリデイを左飛、ジャクソンを中飛に仕留め、ヘンダーソンの打席では100マイル（約161キロ）を記録。その後はカットボールでバットを折り二ゴロに打ち取った。

2回にはカウザーからカットボールでこの日初めてとなる三振を奪取。2死からリベラに中前打を許すも、べバースをスイーパーで空振り三振に仕留めた。

打者としては初回の第1打席は空振り三振に倒れ、イチローに並び日本選手最多タイとなる1080個目の三振となった。3回2死一塁の第2打席では四球で出塁した。

3回のマウンドでは1死からマヨが放った一塁線上へのボテボテの打球にダッシュし、捕球して打者にタッチ。2死からジャクソンを投ゴロに仕留め、軽やかにさばいて3回のマウンドを降りた。

4回は先頭マウントキャッスルに三塁線を破る二塁打を許し、その後ワイルドピッチで三塁へ進ませたが、カウザーをフォーシーム、リベラをスイーパーでそれぞれ空振り三振に仕留め、2死三塁の場面で2番手バンダが登板。緊急登板で力投した大谷に、ドジャースファンだけでなく、立ち上がって拍手を送るオリオールズファンの姿もあった。（Full-Count編集部）