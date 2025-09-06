２０２６年北中米Ｗ杯欧州予選（５日＝日本時間６日）、フランスは敵地でウクライナに２―０で勝利し、白星スタートとなった。３度目のＷ杯制覇を狙うフランスは１―０のリードで迎えた後半３７分にエースＦＷキリアン・エムバペ（レアル・マドリード）のゴールを決めて突き放した。

フランスメディア「ＲＭＣスポーツ」は選手採点でエムバペを７点とし「彼のゴールはまずまずのパフォーマンスを締めくくるものだった。デュエルの半分を制し、７回のドリブルのうち４回をパスした」と伝えた。またエムバペは試合終盤のチップキックでゴールを狙ったことに「あれはバカだった。成功してこそ美しい。失敗すればバカだ」と猛省していた。

そんなエムバペはフランス代表として通算５１ゴール目でＦＷティエリ・アンリの記録に並んだことに「アンリのような選手に匹敵するのは光栄だ」とし「こんなに早くこの数字に到達できたのは信じられないけど、うれしい」とコメント。歴代最多５７得点のＦＷオリビエ・ジルー（リール）の記録に迫っていることには「それについては考えていない。決して簡単なことではないのは確かだ」と語った。