◆米大リーグ オリオールズ―ドジャース（５日、米メリーランド州ボルティモア＝オリオールパーク）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が５日（日本時間６日）、敵地・オリオールズ戦に「１番投手兼ＤＨ」で先発出場。マウンドに上がる前、初回先頭の第１打席は空振り三振。３回２死一塁の第２打席は四球。第３打席は遊ゴロ併殺打に倒れた。

第１打席、先発右腕クレマーとの対戦。カウント１―１からカーブを空振りして１―２と追い込まれると、１球ボールの後、再び縦に割れるカーブを空振りして三振に倒れた。

大谷はマウンド上で２回まで１安打２Ｋ無失点。８人連続で凡退したドジャースは３回、２死からロハスが二失で出塁した。大谷は第１打席で苦しめられた変化球を見極め、四球を選んで一、二塁とチャンスを広げたが、続くベッツが三ゴロに倒れて先取点はならなかった。

大谷は４回２死まで７０球を投げて降板。その直後、５回無死一塁で第３打席を迎えたが、初球の直球に合わせただけの遊ゴロ併殺打に倒れた。

ベーブ・ルース生誕の地として知られるボルティモア。エンゼルス時代はオリオールパークで打者として１３試合に出場し、打率２割４分５厘、４本塁打、８打点だった。オ軍先発右腕のクレマーとは２２、２３年に対戦し、計４打数無安打１四球１三振となっていた。

この日は登板予定だったグラスノーが背中の張りを訴えて登板回避。体調不良で３日（同４日）の敵地・パイレーツ戦の登板を回避し、８日（同９日）の本拠地・ロッキーズ戦で先発することが発表されていた大谷の“漢気登板”が決定した。試合前に取材に応じたロバーツ監督は「最も重要なのは翔平が気分がいいと感じていること。病み上がりではあるが、トレーナーや関係者全員が（登板することを）了承した」と明かした。

指揮官によると「今日の午後になってタイラー（グラスノー）が背中の張りを訴えた。昨晩遅くに（ボルティモア行きの）飛行機から降りた後に何かあったようだが、我々は無理をさせないようにするのが最善だと判断した」と説明。プライアー投手コーチを通じて登板を打診したのは試合開始約５時間前の現地午後２時頃だったというが、大谷は快諾した。指揮官は「先発投手は数日後に登板するためのルーチンがある。それを急に変えるというのはチームが必要としていることを彼が理解している証拠だ。翔平はチームを助けたいと思っていて、私は本当に尊敬している」。全ては３連敗中で４日（同５日）に地区優勝マジックが消滅したド軍のためだ。

「打者・大谷」は前日４日（同５日）の敵地・パイレーツ戦ではサイ・ヤング賞最有力候補のスキーンズから２三振を喫するなど３打数無安打１四球。連続試合安打が「３」でストップした。しかし、すでに体調不良を訴えていた２日（同４日）の試合では３回に自己＆球団最速となる打球速度１２０マイル（約１９３・１キロ）の４６号ソロでドジャース通算１００号を飾るなど３安打２打点。打者“一刀流”で志願の出場となった３日（同４日）にも２安打と万全ではない中で孤軍奮闘していた。