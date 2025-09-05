Cathy Doll(キャシードール)のリップマスクでケアしながら憧れのツヤぷる唇に♡

タイコスメブランドといえば「Cathy Doll(キャシードール)」♡

タイのコスメブランド「Cathy Doll(キャシードール)」から、とろけだす透け感と血色がたまらないリップマスクがお目見え。2025年9月17日のWEB先行発売前に、その魅力をたっぷりとお届けします。パーソナルカラーに合った色選びの参考にもぜひ！

“小さい頃、お人形で遊ぶのが大好きだった女の子”がコンセプトのタイコスメブランド「Cathy Doll(キャシードール)」。タイでは知らない人はいないほどの国民的コスメブランドです。

タイだけでなく韓国にも開発拠点があり、韓国トレンドの影響を受けたアイテムが多数。ベストコスメ受賞やミリオンセールスを達成したアイテムもたくさんあります☆

クリアな血色感♡ケアもできちゃうカラーリップマスク

Cathy Doll ハートフル カラーリップマスク／\1,430(税込み)

唇にのせた瞬間からしっとりと溶け込んで、内側からにじむような血色感を演出。4種の天然オイル(※)配合で、縦ジワの目立ちにくい立体感のある唇に仕上がります♪

高保湿ケアを叶えながらも、不快なベタつきはなし。日中のリップケアはもちろんナイトケアとしても使えるので、お泊まりメイクにもぴったりです♡ ハート型のケースもとっても可愛くて、ポーチに入っていると気分がアガること間違いなし！

※ホホバ種子油、ブドウ種子油、オリーブ果実油、メドウフォーム油

あふれる透明感☆全5色のカラバリをチェック

リップ

全5色のカラバリは、どれも透明感たっぷり。重ねづけすることで、好みの発色に調整することができます。塗るたびにあふれ出すツヤ感がたまりません♡

＜01 Lychee Soda＞

01 Lychee Soda(ライチソーダ)

01 Lychee Soda(ライチソーダ)は、クリアな発色のナチュラルピンク。ブルベさんにおすすめの青みピンクで、可愛らしい雰囲気に仕上がります。ナチュラルなベージュやコーラルピンクのアイシャドウと相性バツグンです。

＜02 Sugar Plum＞

02 Sugar Plum(シュガープラム)

02 Sugar Plum(シュガープラム)は、深みのあるプラムカラーで、濃厚ながら透明感が際立つ色味。ブルベさんの肌によく馴染みます。グレイッシュな色味のアイシャドウでシンプルにまとめて、リップを主役にするのがおすすめです。

＜04 Red Envy＞

04 Red Envy(レッドエンヴィー)

04 Red Envy(レッドエンヴィー)は、目を引く鮮やかなオレンジレッド。顔色を明るく見せてくれる、イエベさんにぴったりのカラーです。目元はゴールドやオレンジブラウンで華やかに仕上げると統一感が出ますよ。

＜07 Sweet Jujube＞

07 Sweet Jujube(スイートジュジュべ)

07 Sweet Jujube(スイートジュジュべ)は、温かみのあるブラウンレッド。イエベさんにおすすめですが、どんな肌トーンにも馴染むカラーです。テラコッタやブラウンのアイシャドウを使えば、落ち着きのあるシャレ感たっぷりな雰囲気に。

＜08 Dried Strawberry＞

08 Dried Strawberry(ドライストロベリー)

08 Dried Strawberry(ドライストロベリー)は、上品さ漂うレッド。イエベさんにおすすめしたい、甘酸っぱくも深みのあるカラーです。ピンクやボルドー系のアイシャドウとの組み合わせは最強！

ハートフル カラーリップマスク

パーソナルカラーに合ったカラーを選ぶもよし、ビビッときたカラーを選ぶもよし。夏メイクはもちろん、秋メイクを先取りしたいときにも大活躍してくれるでしょう♪

Cathy Dollはどこで買える？取扱店舗は？

今回ご紹介した「ハートフル カラーリップマスク」は、全国のドン・キホーテや楽天市場(公式認定ショップ：シトラスマーケット)で購入できます。

WEB先行発売：楽天市場(公式認定ショップ：シトラスマーケット)

2025年9月17日(水)12時発売開始

リップメイクもケアも叶うリップマスクで、360度どこからみても輝くうるツヤ唇を手に入れましょう♡

お問い合わせ先

Cathy Doll(キャシードール)

公式ホームページ：https://www.cosmelabo.shop/cathydoll