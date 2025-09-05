Cathy Doll(キャシードール)のリップマスクでケアしながら憧れのツヤぷる唇に♡
タイコスメブランドといえば「Cathy Doll(キャシードール)」♡
“小さい頃、お人形で遊ぶのが大好きだった女の子”がコンセプトのタイコスメブランド「Cathy Doll(キャシードール)」。タイでは知らない人はいないほどの国民的コスメブランドです。
タイだけでなく韓国にも開発拠点があり、韓国トレンドの影響を受けたアイテムが多数。ベストコスメ受賞やミリオンセールスを達成したアイテムもたくさんあります☆
クリアな血色感♡ケアもできちゃうカラーリップマスク
唇にのせた瞬間からしっとりと溶け込んで、内側からにじむような血色感を演出。4種の天然オイル(※)配合で、縦ジワの目立ちにくい立体感のある唇に仕上がります♪
高保湿ケアを叶えながらも、不快なベタつきはなし。日中のリップケアはもちろんナイトケアとしても使えるので、お泊まりメイクにもぴったりです♡ ハート型のケースもとっても可愛くて、ポーチに入っていると気分がアガること間違いなし！
※ホホバ種子油、ブドウ種子油、オリーブ果実油、メドウフォーム油
あふれる透明感☆全5色のカラバリをチェック
全5色のカラバリは、どれも透明感たっぷり。重ねづけすることで、好みの発色に調整することができます。塗るたびにあふれ出すツヤ感がたまりません♡
＜01 Lychee Soda＞
01 Lychee Soda(ライチソーダ)は、クリアな発色のナチュラルピンク。ブルベさんにおすすめの青みピンクで、可愛らしい雰囲気に仕上がります。ナチュラルなベージュやコーラルピンクのアイシャドウと相性バツグンです。
＜02 Sugar Plum＞
02 Sugar Plum(シュガープラム)は、深みのあるプラムカラーで、濃厚ながら透明感が際立つ色味。ブルベさんの肌によく馴染みます。グレイッシュな色味のアイシャドウでシンプルにまとめて、リップを主役にするのがおすすめです。
＜04 Red Envy＞
04 Red Envy(レッドエンヴィー)は、目を引く鮮やかなオレンジレッド。顔色を明るく見せてくれる、イエベさんにぴったりのカラーです。目元はゴールドやオレンジブラウンで華やかに仕上げると統一感が出ますよ。
＜07 Sweet Jujube＞
07 Sweet Jujube(スイートジュジュべ)は、温かみのあるブラウンレッド。イエベさんにおすすめですが、どんな肌トーンにも馴染むカラーです。テラコッタやブラウンのアイシャドウを使えば、落ち着きのあるシャレ感たっぷりな雰囲気に。
＜08 Dried Strawberry＞
08 Dried Strawberry(ドライストロベリー)は、上品さ漂うレッド。イエベさんにおすすめしたい、甘酸っぱくも深みのあるカラーです。ピンクやボルドー系のアイシャドウとの組み合わせは最強！
パーソナルカラーに合ったカラーを選ぶもよし、ビビッときたカラーを選ぶもよし。夏メイクはもちろん、秋メイクを先取りしたいときにも大活躍してくれるでしょう♪
Cathy Dollはどこで買える？取扱店舗は？
今回ご紹介した「ハートフル カラーリップマスク」は、全国のドン・キホーテや楽天市場(公式認定ショップ：シトラスマーケット)で購入できます。
WEB先行発売：楽天市場(公式認定ショップ：シトラスマーケット)
2025年9月17日(水)12時発売開始
リップメイクもケアも叶うリップマスクで、360度どこからみても輝くうるツヤ唇を手に入れましょう♡
お問い合わせ先
Cathy Doll(キャシードール)
公式ホームページ：https://www.cosmelabo.shop/cathydoll