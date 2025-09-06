¹ñÏ¢¤Î³Ë¥Ñ¥Í¥ëÉûµÄÄ¹¤ËÄ«Ä¹»á¡¡Ä¹ºê¤ÎÈïÇú°å»Õ
¡¡¡Ú¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¶¦Æ±¡Û³ËÀïÁè¤¬µ¯¤¤¿¾ì¹ç¤Î±Æ¶Á¤òÄ´ºº¤¹¤ë¹ñÏ¢¤ÎÆÈÎ©²Ê³ØÀìÌç²È¥Ñ¥Í¥ë¤Ï5Æü¡¢¶¦Æ±µÄÄ¹¤Ë¥á¥¥·¥³¹ñÎ©¼«¼£Âç¤Î¥¢¥Ê¡¦¥Á¥§¥È»á¤È±Ñ¥í¥ó¥É¥óÂç±ÒÀ¸Ç®ÂÓ°å³ØÂç³Ø±¡¤Î¥¢¥ó¥É¥ë¡¼¡¦¥Ø¥¤¥ó¥º»á¤òÁª½Ð¤·¤¿¡£Ä¹ºê¤ÇÈïÇú¤·¡¢¸¶Çú¸å¾ã³²¤Î¸¦µæ¤òÂ³¤±¤ë°å»Õ¤ÎÄ«Ä¹Ëüº¸ÃË»á¡Ê82¡Ë¤Ï¶¦Æ±ÉûµÄÄ¹¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¡£
¡¡¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Î¹ñÏ¢ËÜÉô¤Çµ¼Ô²ñ¸«¤·¤¿¥Á¥§¥È»á¤Ï¡Ö³ËÀïÁè¤Î·ë²Ì¤¬²õÌÇÅª¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ÏÃ¯¤â¤¬Ç§¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¶ñÂÎÅª¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤¬µ¯¤¤ë¤Î¤«Ä´ºº¤·¡¢¤½¤Î·ë²Ì¤ò³ËÀïÁè¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿Í¡¹¤¬¿¿·õ¤Ë¹Í¤¨¤ëµ¡²ñ¤Ë¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È°ÕµÁ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£ÈïÇúÃÏ¡¢¹Åç¤ÈÄ¹ºê¤ÎÃÎ¸«¤òµÄÏÀ¤ËÀ¸¤«¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤â¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡¥Ñ¥Í¥ë¤Ï4¡Á5Æü¤Ë¹ñÏ¢ËÜÉô¤Ç½é²ñ¹ç¤ò³«ºÅ¡£21¿Í¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î1¿Í¤È¤·¤ÆÄ«Ä¹»á¤â½ÐÀÊ¤·¤¿¡£Ä«Ä¹»á¤Ï¼èºà¤Ë¡Ö³ËÊ¼´ï¤Î°ÒÎÏ¤Ï¿ÓÂç¤Ç¤½¤Î±Æ¶Á¤ÏÄ¹´ü¤ËµÚ¤Ö¡£Ä´ºº·ë²Ì¤¬¡¢ÀäÂÐ¤Ë»È¤Ã¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦³ËÊÝÍ¹ñ¤ËÂÐ¤¹¤ë°µÎÏ¤È¤Ê¤ì¤Ð¤¤¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡Ìó3¥«·î¤ª¤¤Ë²ñ¹ç¤ò³«¤¡¢2027Ç¯½©¤Þ¤Ç¤ËºÇ½ªÊó¹ð½ñ¤ò¹ñÏ¢Áí²ñ¤ËÄó½Ð¤¹¤ëÍ½Äê¤À¡£