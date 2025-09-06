ÅÄÃæÍý·Ã¤µ¤ó¡¡¡Ö¿å¤Î½÷²¦¡×¥Ñ¥é¶¥±Ë¤ÎÀ®ÅÄ¿¿Í³Èþ¤µ¤ó¤òÄÉÅé¡¡¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤À¤¿¤¯¤µ¤ó¤ªÏÃ¤·¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡¸µÂÎÁàÆüËÜÂåÉ½¤ÎÅÄÃæÍý·Ã¤µ¤ó¡Ê37¡Ë¤¬6Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢5Æü¤Ë´ÎÆâÃÀ´É¤¬¤ó¤Î¤¿¤á»àµî¤·¤¿¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Î¶¥±Ë½÷»Ò¤Ç¶â¥á¥À¥ë15¸Ä¤ò³ÍÆÀ¤·¡Ö¿å¤Î½÷²¦¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿À®ÅÄ¿¿Í³Èþ¡Ê¤Ê¤ê¤¿¡¦¤Þ¤æ¤ß¡Ë¤µ¤ó¡ÊµýÇ¯55¡Ë¤òÄÉÅé¤·¤¿¡£
¡¡¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ë¡ÖÀ®ÅÄ¿¿Í³Èþ¤µ¤ó¡Ä¤¹¤´¤¯¥·¥ç¥Ã¥¯¤Ç¤¹¡Ä¡×¤ÈÅé¤à¤È¡¢¡Öº£Ç¯Æþ¤Ã¤ÆÏ¢Íí¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤â¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¡ÂÎÄ´¤¬°¤«¤Ã¤¿¤Ê¤ó¤ÆÊ¹¤¤¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¤â¤¦15Ç¯°Ê¾å¤Î¤ªÉÕ¤¹ç¤¤¤Ç¡¡2020¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯ÁÈ¿¥°Ñ°÷¤ÎÃç´Ö¤Ç¤â¤¢¤ê¡¡ÀèÇÚ¤Ç¤â¤¢¤ê¡¡¤¿¤¯¤µ¤ó¤ªÏÃ¤·¤Æ¡¡¤¤¤Ä¤âµ¤¤Ë¤«¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡¡¤Þ¤À¤Þ¤À¤¿¤¯¤µ¤ó¤ªÏÃ¤·¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤È²ó¸Ü¡£
¡¡¡Ö¸æÌ½Ê¡¤ò¤ªµ§¤ê¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤È·ë¤Ö¤È¡¢2¥·¥ç¥Ã¥È¤Î¼Ì¿¿¤òÅº¤¨¤¿¡£