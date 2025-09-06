前回大会ベスト4のモロッコ、北中米W杯にアフリカ勢一番乗り! 2試合を残してグループ首位確定
北中米ワールドカップのアフリカ予選第7節が5日に行われ、モロッコ代表がアフリカ勢一番乗りで出場権を獲得した。
グループEのモロッコは、W杯出場に王手をかけた状況でニジェール代表と対戦。DFアクラフ・ハキミ(パリSG)やGKヤシン・ブヌ(アルヒラル)らがスタメン出場した中、序盤に相手が退場者を出すと、前半のうちにMFイスマエル・サイバリ(PSV)の連続ゴールで2点を先行した。
さらに後半にはFWアユーブ・エル・カービ(オリンピアコス)、FWハムザ・イガマネ(リール)、MFアゼディン・ウナヒ(ジローナ)が得点を挙げ、5-0の大勝。2試合を残して首位を確定させ、3大会連続の出場を果たした。
モロッコは前回大会でアフリカ勢初のベスト4進出。次回の2030年大会はスペインやポルトガルとともに共同開催国の1つとなっている。
