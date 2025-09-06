WEST.の霤朕鰺機36）がテレビ朝日系旅番組「朝だ！生です旅サラダ」（土曜午前8時）の新レギュラーに加入する。朝日放送（ABCテレビ）が同日、発表した。霤弔13日から全国各地の魅力を伝える中継を担当する。

霤弔6日生放送の番組のエンディングに出演し、「来週から中継リポーターとして旅サラダに参加させていただくことになりました」とあいさつ。MCの松下奈緒から「どうですか？ この番組は朝が早いですよ。大丈夫ですか」と尋ねられると、「苦手でございます」と即答し、笑わせた。「がんばって起きて、中継リポートしたいな」と意気込んだ。

中継第1弾は出身地の兵庫県で体当たり中継に挑む。「みてくださった人たちが、行きたくなるような、行った気持ちになれるようなリポートをしたい」と抱負を語った。

松下から「なんと、お呼びしたらいいですか？」には「ハマちゃんで」と笑顔で答えた。

同番組は93年4月にスタート。97年4月、初代司会者の草野仁から神田正輝にバトンタッチ。神田は24年9月をもって卒業した。同年10月からは松下奈緒が3代目メインMCを務めている。ゲストのタレントや女優が国内外を旅しリポート。さまざまな旅のスタイルを紹介する生番組。

同局は8月に元KAT−TUN中丸雄一が全国各地から中継を担当していた「発掘！ニッポンなかまる印」と題したコーナーの終了を発表していた。