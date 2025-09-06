「ミス・アース・ジャパン2017」で「グラビアオブザイヤー2024」受賞のモデル斎藤恭代（29）が5日、自身のX（旧ツイッター）とインスタグラムを更新。水着やランジェリー姿を投稿した。

Xで「まだ眠い…一緒にあと5分だけ」と、布団での寝起きで、はだけた浴衣から青い下着がのぞくショットを公開。さらに「2ndトレカ予約は出来ましたか？」と紺色のおへそチラリ水着ショットも披露した。

インスタグラムのストーリーズでは「蒸」の文字が描かれた座布団を持ち、上下白のパンツルックを公開。「よもぎ蒸しってこんなに気持ちいいんだって驚きました お腹の奥まで温まって、終わったあとは肌もつるつる、ぐっすり眠れるし最高でした 冷え性女子にぜひ体験してほしい」とメッセージを記した。

デジタル写真集の古民家ランジェリー姿カットや、白のロングワンピース姿も公開した。

ファンやフォロワーからも「本当に最強」「肩出しエレガント」「神秘的」「見惚れる」「すごくドキドキショット」「大和撫子」「美しすぎる国宝」などのコメントが寄せられた。

斎藤は栃木県出身。中1から始めた器械体操では特待生として福岡県内の高校に進学も、高3時の大会での大ケガでその後の競技生活は断念した。同時期にご当地アイドル「いちご姫」のリーダーに選出。17年にはミス・アース日本代表選考会で優勝。23年10月にファースト写真集を発売後、身長173センチの「9頭身美ボディー」として注目が集まっている。