ジャングルポケット太田博久（41）の妻でモデルの近藤千尋（35）が5日、自身のインスタグラムを更新。結婚10周年を迎えたことを報告した。

近藤は「2025年9月5日 結婚10周年記念日」と書き出し、「11年もよろしくね、ひーぼぉくん いつの間にか3人の母になり出会った頃よりだいぶ逞しくなった私をいつまでも彼女扱いしてくれる夫に感謝です笑」とコメント。夫・太田と花束を手にした2ショットや、家族全員での集合ショットを公開した。

さらに「そしていつも太田家を応援してくれるみなさんのおかげです 周りへの感謝を忘れずに日々を大切に過ごしていきたいと思います」とつづった。

最後には「＃スイートテンダイヤモンドだよ！！って言っておばあちゃんになるまで使ってねと 10年でこんなことができる夫になりました。いつもありがとう」と夫への思いを伝えた。

この投稿にフォロワーからは「10周年おめでとうございます」「10周年おめでとう いつまでも憧れの太田夫婦！」「とっても素敵なご夫婦で憧れています」といった祝福のコメントが寄せられている。