『ゴジラVSデジタルモンスターCOLOR』デフォリアルに「ムゲンドラモン:3式〈改〉モード」が登場
プレックスは、『ゴジラVSデジタルモンスターCOLOR』より「デフォリアル ムゲンドラモン：3式〈改〉モード」(16,500円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約を受け付けており、2025年12月発送予定。
2025年12月発送予定「デフォリアル ムゲンドラモン：3式〈改〉モード」(16,500円)
ゴジラ70周年を記念したコラボレーション『ゴジラVSデジタルモンスターCOLOR』に登場する「ムゲンドラモン:3式〈改〉モード」を、全高約16.5cmのデフォルメフィギュアとして商品化。
大きな下顎や∞(ムゲン)キャノンなど、ムゲンドラモンの特徴を残しつつ各部が機龍のように変化した姿を、重厚感のあるメタリック塗装で再現している。
両目をはじめとした各部にはクリアパーツを採用。メタリック塗装を施した全身のアクセントとなり、機械的な印象をより一層楽しむことができる。
TM & (C)TOHO CO., LTD.
(C)本郷あきよし・東映アニメーション
(C)BANDAI・PLEX
