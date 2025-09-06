元NMB48でモデルの上西怜（24）が5日までに、自身のインスタグラムとストーリーズを更新。広島県を訪れた様子を投稿した。

「撮影やったよ〜 楽しかった」とつづり、海を望む高台での写真をアップ。白のハート柄トップスにミニスカート姿で、手には広島・三原市出身の童謡作家、武内俊子さんの代表作「かもめの水兵さん」をモチーフとしたブッセ生地に濃厚チーズクリームを挟み込んだお菓子。ドアップでのピースサイン笑顔ショットも公開した。

別の投稿では川沿いのカフェ巡りや、応援アンバサダーを務めるバスケットボールBリーグ1部（B1）大阪エヴェッサ新体制発表会の様子も披露した。

さらにストーリーズでは、モデルを務めるブランドの薄紫色ランジェリーやネコのイラスト入りパジャマを着用したショットをアップした。

ファンやフォロワーからも「めちゃめちゃお似合い」「可愛すぎる」「かわゆすすすすぅ」「珍しい前髪」などのコメントが寄せられた。

上西は16年、姉の恵がいたNMB48に5期生として加入。17年10月に正規昇格した。今年4月の卒業後も、通販サイトDRW（ドロー）のランジェリーモデルに就任するなど、活躍の幅を広げている。