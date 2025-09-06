「サタデープラス」正式タイトル「サタプラ」に変更 朝7時30分スタートに
【モデルプレス＝2025/09/06】MBS・TBS系全国ネットで放送中の「サタデープラス」（毎週土曜朝7時59分〜）が、10月4日から正式タイトルを「サタプラ」に変更。スタート時間が29分早まり、朝7時30分から放送となる。
【写真】Aぇ! group正門良規＆高梨臨がキス寸前
10月からも「ひたすら試してランキング」や「本音でぶっちゃけ！私だったらコレ買うNo.1」などの人気企画に加え、番組の核である「すぐ試せる・行ける・買える」をコンセプトにした“絶対失敗しない”情報を紹介する新企画もスタート。生放送で旬な情報と笑いを届ける。
なお、同局系「所さんお届けモノです！」（毎週土曜朝7時30分〜）は9月27日の放送をもって終了する。（modelpress編集部）
アンタッチャブル、正門良規（Aぇ! group）、アンミカ、清水麻椰（MBSアナウンサー）
【Not Sponsored 記事】
