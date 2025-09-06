ビースト系ユニットオーディション「BEASTAGE」公開審査合格者一部発表 元メンズアイドルリーダーら10人中6人が通過
【モデルプレス＝2025/09/06】男性ユニットオーディション「BEASTAGE（ビーステージ）プロジェクト」に独占密着した番組『BEASTAGE』（毎週金曜25時45分〜）第4話が、5日に放送された。公開審査の合格者が一部発表された。
【写真】公開審査合格した元メンズアイドルリーダー
第4話では、秋元康氏プロデュースの昭和歌謡グループ・SHOW-WAのライブ終わりに観客たちの前で行われた公開審査が放送された。審査では、REDチーム、BLUEチームの順にパフォーマンス。直前で振りやフォーメーションが変わった部分もあった中、2チームとも堂々と実力を発揮した。
審査終了後、審査員たちの話し合いでは「誰も落としたくない気持ちです」という声も上がっていた中、いよいよ発表の時間が。評価順位と関係なく順不同で通過者1人ずつが発表され、7人が呼ばれた時点で残った3人が脱落となる。今回の放送では、ソロデビュー経験ありの和田光平、元メンズアイドルのリーダー・杉浦豪、ドラマや舞台で活躍する羽田野孝介、1000万回再生された腹筋の持ち主の玉木雅也、SNS総フォロワー16万人の高橋憲太、ハワイ出身の最年少・リュークの6人の名前が呼ばれ、合格が決定。残るは名前が呼ばれていない暮田雄斗、高野慧（※「高」は正式には「はしごだか」）、西野成真、藤田真平の中から1人だけが合格となる。（modelpress編集部）
情報：フジテレビ
和田光平（29）
アパレルスタッフ／大阪府出身／身長175cm／体重65kg
杉浦豪（27）
フリーター／東京都出身／身長180cm／体重67kg
羽田野孝介（25）
俳優／大分県出身／身長184cm／体重71kg
高橋憲太（25）
ソロシンガー／兵庫県出身／身長180cm／体重75kg
玉木雅也（28）
インフルエンサー／三重県出身／身長177cm／体重63kg
リューク（20）
大学生／ハワイ出身／身長186cm／体重70kg
【Not Sponsored 記事】
