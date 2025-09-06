◆米大リーグ オリオールズ―ドジャース（５日、米メリーランド州ボルティモア＝オリオールパーク）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が５日（日本時間６日）、敵地・オリオールズ戦に「１番投手兼ＤＨ」で先発出場。投手としては３回２／３を３安打無失点５奪三振で降板した。メジャー移籍後の最速（１０１・７マイル）に迫る１０１・５マイル（約１６３・３キロ）を計測するなど、体調不良から復帰後初マウンドとは思えない球威を披露した。

ベーブ・ルース生誕の地として知られるボルティモアではエンゼルス時代の２３年５月１５日（同１６日）以来２年ぶり３度目の登板。初回は３番ヘンダーソンのバットをカットボールでへし折って二ゴロに打ち取るなど３者凡退。２回。２死から６番リベラに初安打となる中前打を許したが、続くビーバーズからスイーパーで空振り三振を奪うと大きくほえた。

３回は１死から９番メヨのボテボテの打球が不規則な回転でファウルゾーンから一塁フェアゾーンへ。大谷は自ら処理して両手でタッチアウトにしたが、右手首を気にするしぐさもあった。四球と内野安打で２死一、二塁とされたが、ヘンダーソンを投ゴロに仕留めてピンチを脱した。しかし、味方が２死満塁のチャンスを逃した直後の４回。先頭の４番マウントキャッスルに三塁線を破る二塁打を許し、暴投で無死三塁。ここでセットポジションからノーワインドアップになると、ギアチェンジした。１００マイル（約１６０・９キロ）超を連発し、５番カウザーは１００・９マイル（約１６２・４キロ）直球で空振り三振。６番リベラには１０１・５マイル（約１６３・３キロ）直球などで追い込み、最後はスイーパーで空振り三振に斬った。球数７０球に達し、２死三塁の場面で２番手バンダに交代となった。

この日は登板予定だったグラスノーが背中の張りを訴えて登板回避。体調不良で３日（同４日）の敵地・パイレーツ戦の登板を回避し、８日（同９日）の本拠地・ロッキーズ戦で先発することが発表されていた大谷の“漢気登板”が決定した。試合前に取材に応じたロバーツ監督は「最も重要なのは翔平が気分がいいと感じていること。病み上がりではあるが、トレーナーや関係者全員が（登板することを）了承した」と明かした。

指揮官によると「今日の午後になってタイラー（グラスノー）が背中の張りを訴えた。昨晩遅くに（ボルティモア行きの）飛行機から降りた後に何かあったようだが、我々は無理をさせないようにするのが最善だと判断した」と説明。プライアー投手コーチを通じて登板を打診したのは試合開始約５時間前の現地午後２時頃だったというが、大谷は快諾した。指揮官は「先発投手は数日後に登板するためのルーチンがある。それを急に変えるというのはチームが必要としていることを彼が理解している証拠だ。翔平はチームを助けたいと思っていて、私は本当に尊敬している」。全ては３連敗中で４日（同５日）に地区優勝マジックが消滅したド軍のためだ。

２３年９月に自身２度目の右肘手術を受けた「投手・大谷」は今年６月に電撃復帰。１１度目の登板だった前回８月２７日（同２８日）の本拠地・レッズ戦では復帰後初めて５回を投げ切り、２安打１失点９奪三振の快投でエンゼルス時代の２３年８月９日（同１０日）以来の勝ち投手となった。「感極まることはないですけど…」としつつ、「５回を投げ切れたことが一番いいことかなと思います」と笑顔。リハビリを支えてくれた球団やトレーナーらに感謝の思いを口にしていた。