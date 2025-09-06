5日の広島戦に勝ち、2年ぶりのリーグ優勝が目前に迫る阪神。

打線は1番の近本を筆頭に、中野、森下、佐藤輝、大山…と生え抜きがズラリ。投手も才木、村上のダブルエースに、抑えの石井ら自前の選手が活躍している。ドラフトと育成が両輪となり、2019年から7年連続Aクラスの常勝軍団を構築している。

そんな阪神で影が薄いのが、高卒選手だ。

16年3位の才木（須磨翔風）、19年3位の及川（横浜）が活躍している一方、19年の西純矢（創志学園）、21年の森木大智（高知）の両ドラ1右腕は揃って、二軍暮らしが続いている。5日の試合のスタメンも高卒選手はゼロだった。コーチ経験がある球団OBが言う。

「阪神はセのライバル5球団と比べて高卒選手の育成が課題といえる。外部補強に頼らないチーム作りを目指したこともあって、近年は即戦力の大卒、社会人の指名が増加。独立リーグ出身選手の発掘にも力を入れている。石井、湯浅らの成功例もあり、昨年のドラフトでは育成を含めた9人中5人が独立リーグ出身でした」

3年で2度のリーグ優勝が決定的となった今なら、高卒選手を育てる余裕はあるだろう。

「沖縄で行われているU18W杯には逸材が集結している。投手では石垣（健大高崎）、奥村頼（横浜）、早瀬（神村学園）、野手では今岡（同）らがプロ入りを希望。主力と控えの実力差が大きい現状、今秋ドラフトでは3年先、5年先を見据えて、複数の高卒選手を確保しておきたいところです」

とは、前出のOBだ。

◇ ◇ ◇

阪神と言えば、このところ球団OBらが藤川監督を批判するケースが目立っている。藤川監督はよっぽど嫌われているのか。圧倒的成績を残しながら、なぜ叩かれるのか。その裏にあるOBたちの「負の感情」とは。

