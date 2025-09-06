現役力士より強い「怪物」ともっぱらだ。

5日に行われた大相撲9月場所の新弟子検査は3人が受検。全員体格基準を満たし、後日行われる内臓検査をクリアすれば晴れて合格となる。

3人の中で最も注目を集めたのが、185センチ、150キロでモンゴル出身のバトツェツェゲ・オチルサイハン（23）だ。2018年に来日し、神奈川県の旭丘高校を卒業後の21年に伊勢ケ浜部屋に入門。相撲部屋は「1部屋1人」の外国人枠があり、当時はまだ照ノ富士（現伊勢ケ浜親方）が現役とあって、これまで4年半、研修生として研鑽を積んできた。

稽古場では現役幕内力士を圧倒することもある。検査合格なら、11月場所の前相撲でのデビューが確実視されている。

ただでさえ、伊勢ケ浜部屋は5人もの幕内力士を抱え、角界No.1の“戦力”を誇る。先場所は尊富士を除く、伯桜鵬、熱海富士、翠富士、新入幕の草野がいずれも勝ち越しを果たした。

「宮城野部屋と事実上の合併を果たしたのが大きい。移籍組の伯桜鵬は『技量は高いが、圧力に欠ける』と言われていたものの、伊勢ケ浜部屋の猛稽古で圧力が増した。当初は宮城野部屋に入門予定だった草野も、アマ時代から末は横綱か大関かと期待されていた。いまや、角界の一大勢力です」（若手親方）

そこにきて「怪物」オチルサイハンも加われば、いよいよ伊勢ケ浜部屋は隆盛を極めそうだ。

これに危機感を覚るべきは、大の里（25）、豊昇龍（26）の両横綱だ。新弟子検査と同日の5日に行われた稽古総見では、大関琴桜を含む上位3人が申し合いを行い、大の里は3勝8敗。「全然ダメ」と肩を落とした。先場所は新横綱として期待されながら、11勝止まりだった。

一方、豊昇龍はこの日、13勝6敗だったものの、こちらも先場所は途中休場。横綱昇進後、休場2回で優勝もまだない。

取りこぼしが多く、先場所は2人合わせて7個もの金星を配給した2横綱。油断していると、伊勢ケ浜部屋勢に呑み込まれかねない。

