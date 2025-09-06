米国遠征中の森保ジャパン（世界ランキング17位）は、7日に西海岸のオークランドで同13位のメキシコ（日本時間午前11時キックオフ）、10日に同15位の米国と対戦する（同午前8時37分キックオフ）。

【もっと読む】森保監督が38歳の長友佑都を日本代表に招集し続けるワケ…7月の中国戦はラスト通告だった

今回の強化試合2試合の見どころと言えば、日本代表内のエースFW争いだ。

オランダの名門フェイエノールトに所属する上田綺世（27=31試合・14得点）がFWの序列トップで、2026年北中米W杯のアジア最終予選で最多タイ4得点のオランダ・NECの小川航基（28=9試合・9得点）、今季ドイツの古豪ボルシアMGに移籍した町野修斗（25=8試合・4得点）らが続く。

元サッカー・ダイジェスト編集長の六川亨氏がこう言う。

「万能タイプFWの上田は、法政大在学中の19年5月に代表に初選出されて以来、エースFW定着が期待されていた。アメリカでの2試合で左右両足から放たれる強烈シュート、打点の高いヘディングシュート、的確なポストプレーで、小川、町野らライバルとの格の違いを見せ付けてほしい。上田に足りないのは＜オレが決めてやるからボールはすべて寄こせ！＞といった太々しさ。アグレッシブなプレーで結果を残し、森保ジャパンの筆頭1トップに君臨できるかどうか」

ケガ人続出で手薄となった守備陣では、Jリーグ広島の遅咲きDF荒木隼人（29）が注目を集めている。

代表歴は東アジアE−1選手権（22年大会の中国戦、25年大会の香港戦、韓国戦）の3試合しかないものの、米国で高パフォーマンスを発揮すれば、26年W杯メンバー入りも見えてくる。

「186センチの長身を生かした空中戦、1対1の強さが最大のストロングポイントです。7月の東アジアE−1選手権・韓国戦では、1ー0での逃げ切り勝利に貢献した。柔軟な足元の技術もあり、相手のパスをインターセプトする能力、攻め上がってチャンスを構築する能力も非凡。メキシコ、米国の強力FWを封じることができれば、森保ジャパンの中核DFに名乗りを上げることができるでしょう」（前出の六川氏）

東アジアE−1選手権で代表デビューし、W杯本大会メンバーに滑り込んだ選手は少なくない。

22年カタール大会のFW町野、14年ブラジル大会のFW柿谷曜一朗、FW斎藤学、MF青山敏弘、MF山口蛍、06年ドイツ大会のFW巻誠一郎、DF駒野友一がそう。

荒木もこの系譜に連なることができるか。

◇ ◇ ◇

サッカー日本代表と言えば、森保監督はなぜ、38歳の長友佑都を招集しつづけているのか。ネットでは「選手ではなくコーチでいいのでは」といった批判の声も少なくないが…。サッカージャーナリストの森雅史氏が、「7月の中国戦はラスト通告だった」とその裏側も含めて徹底解説してくれた。

●関連記事【もっと読む】…では、それらについて詳しく報じている。