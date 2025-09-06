ライバルが欠場なら稼ぎ時だ。

【梅ちゃんのツアー漫遊記】男女プロも贔屓にする北海道の美味しくリーズナブルな名店、教えます

5日の初日は台風15号の接近に伴い、前日に中止が決定。2日間36ホールの短縮競技となった。 次戦が公式戦の日本女子プロ選手権（茨城・大洗GC）ということもあり、メルセデスランキング上位陣は調整のため、多数欠場しているが、トップを走る佐久間朱莉（22）は休まず参戦。今季ここまでの国内ツアー24試合で皆勤賞だ。

今季の複数回優勝は3勝を挙げている佐久間だけ。今大会を含めて残り13試合、このまま首位を譲らず「年間女王」のタイトルを手にしたいところだが、同時に女王に相応しい数字も求められる。 2022年から2年連続女王になった山下美夢有（24）は、同年に日本勢初の平均ストローク60台（69.9714）を記録した。山下は昨年、竹田麗央に3年連続の女王は阻まれたものの、平均ストローク1位の座は譲らなかった。しかも、この3年間はすべて60台。竹田も昨年2位で69.2378。ここ3年で年間女王の60台が当たり前になった。

「現在メルセデスランク4位の河本結（27）が女王以上にこだわっているのが、平均ストローク60台でトップになること。今年の女王争いは、佐久間と河本の争いになると見ていますが、平均ストロークが70台での女王ではハクがつかない。

昨年は米ツアーでは古江彩佳（25）が日本勢では初となる平均ストロークトップ（69.988）のベアトロフィを獲得した。コースや選手のレベルは違えど、国内選手もレベルが上がったということです」（ツアー関係者）

現在の平均ストローク1位は小祝さくら（27）70.2759。2位河本70.2762。3位佐久間70.3389。2日間に短縮された今大会で60台を連発し、今季4勝目を挙げて女王レースのポイント差を広げたいところだが。

◇ ◇ ◇

ゴルフと言えば、プロキャディーとして四半世紀のキャリアを誇る梅原敦氏が日刊ゲンダイで連載中の「梅ちゃんのツアー漫遊記」も見逃せない。そこでは、本人しか知り得ないトップ選手たちの素顔や仰天エピソード、ツアーの舞台裏、さらに普段は語られることのないキャディーのリアルな実情などが赤裸々に綴られている。

●関連記事【梅ちゃんのツアー漫遊記】…はゴルフファンなら必読だ。