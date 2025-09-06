今季の女子ゴルフは、5日開幕の「ゴルフ5レディス」（千葉・ゴルフ5カントリーオークビレッヂ）を含めてあと13試合。

いよいよ佳境に入るが、終盤戦の大きな見どころが年間女王争いだ。

昨季は年間8勝の竹田麗央が約545ポイント（P）差で山下美夢有の3連覇を阻んだが、ニトリレディスが終わった時点では1位の竹田（1974P）から3位の小祝さくら（1776P）までは198Pの僅差で競っていた。しかも、トップ3を含めて1200P以上の選手は6人もいた。

今年は様相がまったく異なる。

現在の順位とポイントは以下の通り。

1位 佐久間朱莉（1541P）

2位 山下美夢有（1231P）

3位 小祝さくら（1165P）

4位 河本結（1153P）

5位 神谷そら（1094P）

佐久間が2位の山下に310P差をつけて首位をキープ。山下は主戦場が米ツアーで、1170Pは海外メジャーで獲得したもの。この先、国内大会に出場しなければ順位は下がっていく。5位の神谷のポイントは昨季なら10位相当。昨年よりレベルが低いことがわかる。

改めて昨年のニトリ終了時点のランキングを見ると、1位竹田が4勝、2位山下は未勝利も2位5回、3位小祝と4位岩井千怜、6位の岩井明愛がそれぞれ2勝。最終的なトップ5は、この5人が占めた。

ツアー関係者が言う。

「小祝以外の4人は米ツアーへ行き、今季の主役になるはずの小祝は明治安田レディスで優勝したものの、翌週の大会で手首を故障し、途中棄権。以後、6週連続でツアーを離れている。故障箇所が箇所だけに、復帰しても、これまでのようなプレーができるかどうかは不透明です。3勝してトップにいる佐久間と5位の神谷も447P差しかない。4日間大会で2位1回、3位2回で追いつく程度の差です。『年間女王になることが目標』と公言している河本はもちろん、まだ多くの選手に逆転のチャンスがある。選手たちは目の色を変えるし、混戦はファンも望むところでしょう」

ちなみに、初日が台風接近のため中止になった今週は、優勝でも200Pしか獲得できない。年間女王争いは最後の最後まで、もつれそうな気配だ。

◇ ◇ ◇

故障の状態が心配な小祝だが、7月に優勝した際、周囲には「加齢の影響」を漏らしていたという。いったいどういうことか。いま、小祝に何が起きているのか。

