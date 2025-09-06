ミッキーとベイマックスのかわいいプリント入り！ベルメゾン ディズニー「ユニセックス水陸両用プルオーバー」
ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」
今回は、水遊びや水辺のレジャーに濡れても平気な「ユニセックス水陸両用プルオーバー」の紹介をします☆
ベルメゾン ディズニー「ミッキーマウス／ベイマックス」ユニセックス水陸両用プルオーバー
価格：各3,990円（税込）
サイズ：S、M、L、LL、3L
仕様：裾 スピンドル入り（調節可）／UVカット
販売店舗：ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ
薄くて軽く、濡れても乾きが速い水陸両用素材を使用したプルオーバー。
肌にはりつきにくいので、濡れてもサラッとしています。
また、塩素を含むプールの水に濡れてもOK！
シンプルなデザインなので、お手持ちのボトムとも合わせやすく、着回し力抜群です。
デザインは「ミッキーマウス」と「ベイマックス」の2種類がラインナップされています。
ミッキーマウス
「ミッキーマウス」デザインのプルオーバー。
アイボリーが基調なので、どのようなコーディネートにも合わせやすく、顔まわりもパッと明るくしてくれます☆
左胸元にはサーフボードを持って立っている「ミッキーマウス」のプリント入り！
ヤシの木のアートも雰囲気があっておしゃれなアクセントになっています。
背面の首元にもプリントが。
サーフィンをする、躍動感たっぷりな「ミッキーマウス」の姿がプリントされています。
ベイマックス
「ベイマックス」デザインのプルオーバー。
シックな黒が基調なのでアートが映えてかわいい☆
© Disney
胸元には「ベイマックス」と猫の「モチ」が仲良く遊んでいる姿が描かれています！
「モチ」に優しく近づく「ベイマックス」の愛くるしい姿にもほっこり。
吸汗性があるので、汗をかいてもサラッとして快適なプルオーバー。
そしてシワになりにくく、旅行にも便利です。
サイドは、スピンドルで裾が絞れるデザインになっています。
水着の上に着て日焼け防止にもおすすめなディズニーウェア！
水遊びや水辺のレジャーに濡れても平気な「ユニセックス水陸両用プルオーバー」の紹介でした☆
ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です。
