今回は、水遊びや水辺のレジャーに濡れても平気な「ユニセックス水陸両用プルオーバー」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「ミッキーマウス／ベイマックス」ユニセックス水陸両用プルオーバー

価格：各3,990円（税込）

サイズ：S、M、L、LL、3L

仕様：裾 スピンドル入り（調節可）／UVカット

販売店舗：ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

薄くて軽く、濡れても乾きが速い水陸両用素材を使用したプルオーバー。

肌にはりつきにくいので、濡れてもサラッとしています。

また、塩素を含むプールの水に濡れてもOK！

シンプルなデザインなので、お手持ちのボトムとも合わせやすく、着回し力抜群です。

デザインは「ミッキーマウス」と「ベイマックス」の2種類がラインナップされています。

ミッキーマウス

「ミッキーマウス」デザインのプルオーバー。

アイボリーが基調なので、どのようなコーディネートにも合わせやすく、顔まわりもパッと明るくしてくれます☆

左胸元にはサーフボードを持って立っている「ミッキーマウス」のプリント入り！

ヤシの木のアートも雰囲気があっておしゃれなアクセントになっています。

背面の首元にもプリントが。

サーフィンをする、躍動感たっぷりな「ミッキーマウス」の姿がプリントされています。

ベイマックス

「ベイマックス」デザインのプルオーバー。

シックな黒が基調なのでアートが映えてかわいい☆

胸元には「ベイマックス」と猫の「モチ」が仲良く遊んでいる姿が描かれています！

「モチ」に優しく近づく「ベイマックス」の愛くるしい姿にもほっこり。

吸汗性があるので、汗をかいてもサラッとして快適なプルオーバー。

そしてシワになりにくく、旅行にも便利です。

サイドは、スピンドルで裾が絞れるデザインになっています。

水着の上に着て日焼け防止にもおすすめなディズニーウェア！

水遊びや水辺のレジャーに濡れても平気な「ユニセックス水陸両用プルオーバー」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です。

