東証上場のオリオンビール、沖縄県内シェア80％の“カラクリ”と「ジャングリア沖縄」の土地所有で見えてくる成長戦略
オリオンビールが9月25日に東証プライム市場に上場することが決定しました。国内のビール市場はアサヒ、キリン、サッポロ、サントリーの寡占化が進んでおり、オリオンビールのシェアは4社に次ぐ5番目で、1％ほど。しかし、沖縄県内でのシェアは80％を超えています。この高シェアには、あるカラクリが隠されています。
◆買収から6年で上場。堅調に成長中
オリオンビールは2019年に野村ホールディングスと、アメリカの投資ファンド、カーライル・グループに570億円で買収されていました。野村ホールディングスは2018年に事業再編や事業再生などを扱う新会社、野村キャピタル・パートナーズを設立しており、オリオンビールはその第1号案件。
買収当時は「5年後の上場を目指す」としており、コロナ禍という特殊な期間を経ながらも投資から6年ほどで上場に漕ぎつけました。
オリオンビールの2025年3月期の売上高は前期比11.0％増の288億円。今期は4.3％増の301億円を予想しており、堅調に成長しています。
◆「酒税の軽減策」で自らの首を絞める結果に
沖縄県でビールの高シェアを獲得している主要因が、2002年のアサヒビールとの包括的業務提携。2003年からオリオンビールは「スーパードライ」などアサヒ製品の沖縄県でのライセンス販売を行いました。沖縄県内でオリオンビールが8割ものシェアを握っている理由はここにあります。
アサヒとの提携当時、日本では発泡酒が人気化しており、それに次ぐ「第3のビール」が登場する直前でした。2004年に「ドラフトワン」や「のどごし」、「アサヒ新生」、「麦風」などの商品が生まれています。酒税が安いためにビールから発泡酒、第3のビールへと人気が移っており、ビール業界は大きなうねりの中にありました。
しかし、沖縄県は酒税の軽減策が導入されていたため、ビールは本土に比べて20％減免されていました。オリオンビールは業界の変化から取り残され、発泡酒や第3のビールの開発において遅れをとったため、本土でのシェア獲得に難航していました。アサヒと提携した背景には、こうした時代の流れが大きく関係しています。なお、提携によってオリオンビールの沖縄県外の販売はアサヒが行っています。
◆話題の「ジャングリア沖縄」の土地を所有
オリオンビールは沖縄県の観光業とも密接に結びついています。県内の飲食店約7400のうち、オリオンビールと契約している店舗は5800。8割近いシェアを握っているのです。
2024年の観光客数は995万人。2018年のピーク時の1000万人に限りなく近づいており、県は2025年に再び1000万を超えるとの見通しを出しています。観光客数の増加による、更なる飲食店の利用拡大が見込まれます。
飲料は売上の8割ほどで、残り2割は観光・ホテル事業が占めています。「オリオンホテルモトブリゾート＆スパ」と「オリオンホテル那覇」は直営店。そして2024年に近鉄グループホールディングスと資本業務提携を行い、ホテル事業での協業を決めました。近鉄グループの会員プログラムの導入などを進めています。
2025年7月にオープンした話題のテーマパーク「ジャングリア沖縄」は、「オリオン嵐山ゴルフ倶楽部」の跡地を利用しています。従って、オリオンビールは土地の所有者であり、テーマパークを運営するジャパンエンターテイメントに出資をする株主でもあります。さらに取締役の派遣も行っています。
運営するホテル「オリオンホテルモトブリゾート＆スパ」は「ジャングリア沖縄」から車で20分ほどとアクセスが良く、チケット付き宿泊プランの販売などを行っています。ゴルフ場の跡地利用ということもあり、オリオンビールは一帯のリゾート開発をすでに行っていました。「ジャングリア沖縄」は、会社の成長の一端を担っていると言えるでしょう。
