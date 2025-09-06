Ä®ÅÄ·¼ÂÀ¡¢¾åÉÊ¥Ö¥é¥¦¥ó¤òÃå¤³¤Ê¤·¤¿¥·¥Ã¥¯¤Ê½©¤ÎÁõ¤¤SHOT¤ËÈ¿¶Á¡Ö¥¤¥±¥á¥ó¤¹¤®¡×¡Ö°µÅÝÅª²¦»Ò¤µ¤Þ¡×
9·î5Æü¡¢Ä®ÅÄ·¼ÂÀ¤¬Instagram¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö°µÅÝÅª²¦»Ò¤µ¤Þ¡×¤ÈÈ¿¶Á¡ª¶âÈ±¡ß¥Ö¥é¥¦¥ó¥¹¡¼¥Ä¤Î¥¯¡¼¥ëSHOT¤ò¸ø³«
Ä®ÅÄ¤Ï¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ë¤Æ¡¢¥á¥ó¥º¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¥á¥¾¥ó¡È¥Ö¥ê¥ª¡¼¥Ë¡É¤Î¿·¤¿¤Ê¥Ö¥Æ¥£¥Ã¥¯¤¬¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¤³¤È¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¥µ¥ë¥È¥ê¥¢¤ÎÅÁÅý¤ÈÆüËÜ¤Î·úÃÛÈþ¤¬Ä´ÏÂ¤¹¤ë¶õ´Ö¡£ ¤È¤Æ¤âÁÇÅ¨¤Ç¤·¤¿¡£¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤È¶¦¤Ë¡¢¸ÄÀ¤¢¤Õ¤ì¤ë¥Ö¥é¥¦¥ó¥«¥é¡¼¤Î¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤òÃåÍÑ¤·¤¿»Ñ¤ò¸ø³«¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤ªÈþ¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¥¤¥±¥á¥ó¤¹¤®¡×¡ÖÀ¨¤¯À¨¤¯¤ª»÷¹ç¤¤¤Ç¤¹¡ª¡ª¡ª¡ª¡×¡Ö°µÅÝÅª²¦»Ò¤µ¤Þ¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
·àÃÄEXILE¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¡¢¥É¥é¥Þ¤ä±Ç²è¤Ê¤É¤òÃæ¿´¤ËÉý¹¤¯³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ëÄ®ÅÄ¡£7·î31Æü¤è¤êÀ¤³¦ÆÈÀêÇÛ¿®¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤¿Netflix¥·¥ê¡¼¥º¡Ø¥°¥é¥¹¥Ï¡¼¥È¡Ù¤Ç¤Ï¡¢·àÃæ¥Ð¥ó¥É¡¦TENBLANK¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¸½¼ÂÀ¤³¦¤Ç¤â¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤ÆÂç¤¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£
º£¸å¤Ï¡¢2025Ç¯12·î¤ËNetflix¤Ë¤ÆÀ¤³¦ÆÈÀêÇÛ¿®Í½Äê¤Î±Ç²è¡Ø10DANCE¡Ù¤Ç¡¢ÃÝÆâÎÃ¿¿¤È¥À¥Ö¥ë¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤òInstagram¤Ç¸«¤ë