18歳FW高岡伶颯が8月のクラブ月間MVPを受賞！ フランス3部で4戦2得点
ヴァランシエンヌ（フランス3部）は4日、8月のクラブ月間最優秀選手をU−20日本代表FW高岡伶颯が受賞したことを発表した。
現在18歳の高岡は日章学園から今年3月にサウサンプトンへ加入。トップチームでのプレーはないまま、先月6日にヴァランシエンヌに1年間のレンタル移籍を果たした。当初はトップチームではなく、6部リーグに所属するリザーブチームが主戦場となることが予想されていたが、同8日に行われたナショナル（フランス全国選手権／フランス3部リーグ）第1節にシャトールー戦（△0−0）の終盤に途中出場して新天地デビューを飾っていた。
その後、同15日に行われた第2節のル・ピュイ・フット43オーヴェルニュ戦では途中出場から初ゴールを含め、2得点を挙げる活躍を見せてチームの初勝利に貢献していた。
8月の4試合を1勝1分け2敗で終えたヴァランシエンヌは、ファンが選ぶ8月のクラブの月間最優秀選手を発表。同月唯一の白星となった試合で、2ゴールを挙げてサポーターの心を掴む活躍を披露した高岡が選出されている。
現在18歳の高岡は日章学園から今年3月にサウサンプトンへ加入。トップチームでのプレーはないまま、先月6日にヴァランシエンヌに1年間のレンタル移籍を果たした。当初はトップチームではなく、6部リーグに所属するリザーブチームが主戦場となることが予想されていたが、同8日に行われたナショナル（フランス全国選手権／フランス3部リーグ）第1節にシャトールー戦（△0−0）の終盤に途中出場して新天地デビューを飾っていた。
8月の4試合を1勝1分け2敗で終えたヴァランシエンヌは、ファンが選ぶ8月のクラブの月間最優秀選手を発表。同月唯一の白星となった試合で、2ゴールを挙げてサポーターの心を掴む活躍を披露した高岡が選出されている。