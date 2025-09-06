NY発・ブラウニー専門店の日本上陸10周年記念セットが魅力的！ご当地限定フレーバー6種が食べ比べできるよ
NY発・ブラウニー専門店「Fat Witch New York（ファットウィッチニューヨーク）」で、日本上陸10周年を記念した“周年祭”が9月2日（火）からスタート。
NY、京都、東京の限定フレーバー6種類が食べ比べできるアニバーサリーセットがお目見えしましたよ。
日本上陸10周年の「Fat Witch New York」
「Fat Witch New York」は1998年NY・チェルシーマーケットに『Fat witch Bakery』としてオープン。
「NYのお土産といえばこれが定番！」と言われるブラウニー専門店です。
日本では2015年にオンラインストアからスタート。
2016年には世界2号店が京都・下鴨にオープン。
2021年8月には関東1号店が東京・代官山にオープンしました。
『Fat Witch New York 10周年祭』は、直営店2店舗（京都、東京）にて9月2日（火）から9月30日（火）まで開催中。
特別なブラウニーのセットをはじめ、わくわくするイベントが楽しめるそうですよ。
3都市の味・6種類が食べ比べできる「10th Anniversary」セット
10周年限定アイテム「10th Anniversary」（6個入：税込2484円）はNY、京都、東京の各店舗フレーバー6種類を詰め合わせ。
パッケージやラベルも10周年だけの特別仕様ですよ。
ブランドの原点『ファットウィッチ』はチョコの甘みやコク、しっとり濃厚な食感を味わえる一品です。
かつて心斎橋にあった大阪店限定『もんぶらん』も復刻して登場！
白いフォンダン＆栗がゴロッと入った、食べごたえのあるブラウニーなのだとか。
NY限定『ヘーゼルナッツ』は濃厚なチョコブラウニーに、ザクザク食感×香ばしい風味のヘーゼルナッツがたっぷり◎
NY限定『ジャバ』は、オリジナル生地にチョコチップの甘さ＆コーヒーの風味がマッチした大人の味わいです。
京都限定『抹茶あずき』は、和ブラウニー・抹茶ベイビーに蜜漬けした大納言小豆を組み合わせ。
東京限定『ピスタチオ』は、生地に練り込んだピスタチオペースト＆ピスタチオダイスのカリっと食感が楽しめますよ。
いろいろな味が食べ比べできる「10th Anniversary」セットはプレゼントにはもちろん、自分へのご褒美にもぴったり。
数量限定、なくなり次第終了となるので、気になる人はお早めに。
限定グッズが当たるBIGガチャも楽しみ
店頭にはブラウニーや限定グッズなどが当たる特別なBIGガチャも登場。
税込3000円以上の購入で1回チャレンジでき、期間中は何度でも参加できるのだとか。
さらにメンバーズカード会員の方には、次回から使える10％OFFクーポン付き『10周年限定ステッカー』がプレゼントされます。
メンバーズは当日入会できるので、お得に購入したい人はこちらもチェックしてみてはいかがでしょう。
■Fat Witch New York 下鴨（京都）
住所：京都府京都市左京区下鴨東半木町67-6
営業時間：10:00〜18:00
定休日：月曜
■Fat Witch New York 代官山（東京）
住所：東京都渋谷区猿楽町29-9 代官山ヒルサイドテラスD-12
営業時間：平日11:00〜19:00、土日祝10:00〜19:00
定休日：月曜
ブランド公式ホームページ
https://www.fatwitch.co.jp/
参照元：リボン食品株式会社 プレスリリース
