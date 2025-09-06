PSGがエンリケ監督の自転車事故を発表…鎖骨骨折のため手術へ
パリ・サンジェルマン（PSG）は5日、ルイス・エンリケ監督が手術を受けることを発表した。
発表によると、エンリケ監督は5日に自転車事故に遭い、緊急治療を受ける事態となると、鎖骨骨折と診断されたため、手術を受けることになったという。
なお、今後の予定などについては明らかになっておらず、PSGは「エンリケ監督を全面的にサポートし、早期の回復を祈っています。今後の最新情報は後日改めてお知らせします」と伝えている。
準優勝に終わったものの、今夏に行われたFIFAクラブワールドカップ2025決勝まで勝ち進んだPSG。この影響で遅れて休暇を取っていたため、2025−26シーズンに向けた始動は遅れたが、PK戦の末にUEFAスーパーカップのタイトルを獲得すると、リーグ・アンではここまで開幕から3連勝スタートを飾っている。
今週はインターナショナルウィークのため、PSGの次戦は14日に行われるリーグ・アン第4節のRCランスで、その後の17日にはチャンピオンズリーグ（CL）・リーグフェーズ第1節のアタランタ戦も控えているが、果たしてエンリケ監督はベンチから指揮を執ることができるのだろうか。
発表によると、エンリケ監督は5日に自転車事故に遭い、緊急治療を受ける事態となると、鎖骨骨折と診断されたため、手術を受けることになったという。
なお、今後の予定などについては明らかになっておらず、PSGは「エンリケ監督を全面的にサポートし、早期の回復を祈っています。今後の最新情報は後日改めてお知らせします」と伝えている。
今週はインターナショナルウィークのため、PSGの次戦は14日に行われるリーグ・アン第4節のRCランスで、その後の17日にはチャンピオンズリーグ（CL）・リーグフェーズ第1節のアタランタ戦も控えているが、果たしてエンリケ監督はベンチから指揮を執ることができるのだろうか。