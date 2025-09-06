「球団に呼ばれて構想外ということで。僕は中日で終わりたかったので、すぐに伝えました」

【写真】「King Gnuの常田さんみたい」祖父江投手の“激渋”イケメンっぷり

9月4日、中日ドラゴンズの祖父江大輔投手（38）が今季限りで現役を引退する意向を固めたことが判明。そして5日、バンテリンドームで引退記者会見を開き、今季での現役引退を表明した。

愛知県名古屋市出身の生粋の愛知人として、地元球団一筋で腕を振り続けてきたが、ユニホームを脱ぐ決断にファンからは労いの声と“意外な期待”をする声があがっている。

俳優顔のドラゴンズ・祖父江大輔投手

2013年にドラフト5位で中日に入団してから中継ぎ一筋、2020年には最優秀中継ぎのタイトルを獲得。プロ12年目の今季、2025年6月11日（楽天戦）では通算500試合登板の金字塔を達成し、球団の生え抜きでは岩瀬仁紀、鈴木孝政、星野仙一、山本昌に続く5人目の偉業となった。

引退報道に中日ファンからは、

《指導者か解説者か第二の人生も使い勝手良く頑張って欲しいなぁ》

《祖父江さんお疲れ様でした！マジで俳優とかモデルやってほしい》

《引退後は俳優とかって今朝のローカル番組でネタにされていたわ(笑)》

など、引退を惜しまれつつもルックスを活かした芸能の道を期待する声も多くある。

「祖父江選手は以前より『激渋イケメン』『祖父江は渋いから引退したら俳優やって欲しい』など、セカンドキャリアに俳優を望む声が多くありました。マウンド上では迫力・威圧感がありますが、インスタグラムではサカナクションの山口さんや、スピードワゴンの井戸田潤さん、伊藤英明さんなど芸能人とのツーショットでもイケおじっぷりを垣間見せています」（スポーツ紙記者）

2023年、当時中日の小笠原慎之介投手がインスタグラムに祖父江選手のモノクロ写真を投稿した際には《King Gnuの常田さんみたい》《ハリウッドスターみたい》《長瀬くんに見えてしまいました》など賞賛が相次いだ。

入場曲にしているTOKIO『宙船』の歌詞のごとく、登板時には全力投球を見せてくれたが、ファンの期待に応えて芸能界でも船を漕ぐ姿が見れるかもしれない─。