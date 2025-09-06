¥À¥¤¥½¡¼¤Ç¤â¥»¥ê¥¢¤Ç¤â¤Ê¤¤¡ÄÆüËÜ½é¤ÎŽ¢100±ß¥·¥ç¥Ã¥×Ž£¤òÂçºå¤Ç»Ï¤á¤¿°Õ³°¤ÊÉ´²ßÅ¹¤ÎÌ¾Á°
¢£ÎáÏÂ´ë¶È¤Ë¤â·Ç¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö»°Êý¤è¤·¡×¤ÎÀº¿À
¡Ö»°Êý¤è¤·¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬¤¢¤ë¡£¡Ö¶á¹¾¾¦¿Í¡×¤ÎÀº¿À¤È¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢»þ¤Ë¡ÖÂçºå¾¦¿Í¡×¤Î·Ð±ÄÅ¯³Ø¤È¤·¤ÆÍÑ¤¤¤é¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£¤É¤Î¤è¤¦¤ËÍý²ò¤¹¤ì¤ÐÎÉ¤¤¤Î¤«¡£
¤½¤â¤½¤â¡Ö¶á¹¾¾¦¿Í¡×¤ÏÎ¹¾¦¿Í¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£¿û³Þ¤ò¤«¤Ö¤ê¡¢¼Ê¤ÎÆ»Ãæ¹ç±©¤ò±©¿¥¤Ã¤Æ¡¢Á´¹ñ¤Ë¹Ô¾¦¤Ë½Ð¸þ¤¤¤¿¡£¾¦ÉÊ¤ò·È¹Ô¤·¤ÆÃÏÊý¤Ç½ÐÄ¥ÈÎÇä¤¹¤ë¤³¤È¤ò¡Ö»ý¤Á²¼¤ê¡×¤È¤¤¤¤¡¢µÕ¤Ë³ÆÃÏ¤Î»ºÉÊ¤ò¾åÊý¤ÇÇä¤ê»«¤¯¤³¤È¤ò¡Ö¾å(¤Î¤Ü)¤»²Ù(¤Ë)¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¡£¤ä¤¬¤Æ¤½¤Î¤Ê¤«¤Ë¡¢µþÅÔ¤äÂçºå¤ËÅ¹¤ò¹½¤¨¤Æ¡¢¹ë¾¦¤È¤Ê¤ëÀ®¸ù¼Ô¤¬ÃÂÀ¸¤¹¤ë¡£
½éÂå°ËÆ£ÃéÊ¼±Ò¤Ê¤É¤¬¹¥Îã¤Ç¤¢¤ë¡£Èà¤â¶á¹¾¤òµòÅÀ¤Ë¡¢Àô½£¡¢µª½£¤Ø¡¢±ó¤¯¤ÏÄ¹ºê¤Ë¤Þ¤Ç¾¦¤¤¤Ë½Ð¸þ¤¤¤¿¡£Âçºå¤ÎËÜÄ®2ÃúÌÜ¤Ë²È¤ò¼Ú¤ê¡¢¸âÉþÂÀÊª¾¦¡Ö¹ÈÃé(¤Ù¤ó¤Á¤å¤¦)¡×¤ò¹½¤¨¤¿¤Î¤ÏÌÀ¼£5Ç¯¡Ê1872¡Ë1·î¤Î¤³¤È¤À¡£
Í¾ÃÌ¤À¤¬¡¢ËÜÄ®³¦·¨¤Ï¶á¹¾½Ð¿È¤Î¾¦¿Í¤È¤Î±ï¤¬¿¼¤¤¡£°ì¶ÚËÌÂ¦¤Ë¤Ê¤ë°ÂÅÚÄ®¤Ï¡¢°ìÀâ¤Ë¤Ï°ÂÅÚ¾ë²¼¤Î¾¦¿Í¤¬¡¢¤³¤ÎÃÏ¤Ë°Ü¤ê½»¤ó¤À¤³¤È¤¬Ì¾¤Î¤ª¤³¤ê¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦Àâ¤â¤¢¤ë¡£
½éÂåÃéÊ¼±Ò¤Ï¡¢³«Å¹¤ÈÆ±»þ¤Ë¡ÖÅ¹Ë¡¡×¤òÄê¤á¡¢Å¹°÷¤Î¸¢¸Â¤ÈµÁÌ³¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£Èà¤Ï¡Ö¾¦Çä¤ÏÊî»§¤Î¶È¡¢¾¦ÇäÆ»¤ÎÂº¤µ¤Ï¡¢Çä¤êÇã¤¤²¿¤ì¤ò¤â±×¤·¡¢À¤¤ÎÉÔÂ¤ò¤¦¤º¤á¡¢¸æÊ©¤Î¿´¤Ë¤«¤Ê¤¦¤â¤Î¡×¤È¾ï¤ËÀâ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤³¤Î¼ï¤Î¹Í¤¨Êý¤Ï¡¢¤Û¤«¤Î¶á¹¾½Ð¿È¤Î¾¦²È¤Ë¤â¶¦ÄÌ¤·¤¿¤è¤¦¤À¡£¶áÂå¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ²È·±¤Ê¤É¤ò¤â¤È¤Ë¡ÖÇä¤ê¼ê¤Ë¤è¤·¡¢Çã¤¤¼ê¤Ë¤è¤·¡¢À¤´Ö¤Ë¤è¤·¡×¡¢¤¹¤Ê¤ï¤Á¡Ö»°Êý¤è¤·¡×¤È¤·¤ÆÀ°Íý¤µ¤ì¤Æ¤æ¤¯¡£
¢£Âçºå¾¦¿Í¤È¶á¹¾¾¦¿Í¤Ï¥Ð¥¤¥ä¡¼¤Î¶À¤À¤Ã¤¿
Âçºå¤ËÄê½»¤·¤¿¡Ö¶á¹¾¾¦¿Í¡×¤Ï¤É¤¦É¾²Á¤µ¤ì¤¿¤Î¤«¡£
¤¿¤È¤¨¤ÐÆüÀ¶ÀïÁè¤Ë½¾·³¡¢ÆüËÜÊ¼¤ÎÈÚ¹Ô¤òÊó¤¸¤¿¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë»³Ãæ½ÅÂÀÏº¤Ï¡¢ÌÀ¼£27Ç¯¡Ê1894¡Ë1·î10ÆüÉÕ¤Î¡Ø¾¦¶È»ñÎÁ¡Ù¤Îµ»ö¤Ç¡Ö¶á¹¾¾¦¿Í¡×¤È¡ÖÂçºå¾¦¿Í¡×¤ò¡ÖÆóÂÎ°ì¿´¤Î¾¦¿Í¡×¤ÈÉ¾¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
»³Ãæ¤Ï¡Ö¶á¹¾¤Î¿Í¡×¤ÎËÜÎÎ¤È¤·¤Æ¡¢´¶¾ð¤è¤ê¤âÍýÁÛ¤ËÉÙ¤à¤³¤È¡¢¤Þ¤¿¿Í´Ö¤Î¼«Í³¤òÂº¤Ó¡¢¿Í´Ö¤ÎÆÈÎ©¤òÂº½Å¤¹¤ëÆÃÀ¤¬¤¢¤ë¤È»ØÅ¦¡¢¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¤³¤ì¤é¤ÎÆÃÄ§¤Ï¡ÖÂçºå¿Í¡×¤Ë¤â¤¢¤Æ¤Ï¤Þ¤ë¤È¤ß¤ë¡£
¶á¹¾¾¦¿Í¤ÎÂ¿¤¯¤ÏÎ¹¾¦¿Í¤Ç¤¢¤ê¡¢Âçºå¾¦¿Í¤Ï²Èµï¤òÄê¤á¤ë¡Öµï¾¦¿Í¡×¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢¡ÖÈàÅù¤Û¤É¾¦¿ÍÅª¥³¥â¥ó¥»¥ó¥¹¤òÂ¿¤¯Í¤¹¤ë¤â¤Î¡×¤Ï¤Ê¤¤¤È»³Ãæ¤Ï¤ß¤ë¡£¾¦¿Í¤òÇÚ½Ð¤·¤¿ÍÌ¾¤ÊÅÚÃÏ¤ÏÁ´¹ñ¤Ë¤¢¤ë¤¬¡¢Âçºå¾¦¿Í¤È¶á¹¾¾¦¿Í¤Û¤É¡Ö´°Á´¤Ë¶á¤¤â¤Î¡×¤Ï¤Ê¤¤¤ÈÀä»¿¤¹¤ë¡£
»³Ãæ¤¬¼¢²ì¸©³÷À¸·´¤Î½Ð¿È¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò³ä¤ê°ú¤¤¤Æ¤â¡¢ÌÀ¼£20Ç¯Âå¤Ë¤Ï¡Ö¶á¹¾¾¦¿Í¡×¤È¡ÖÂçºå¾¦¿Í¡×¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤ä¾¦Ë¡¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬Îà»÷ÅÀ¤ò¸«½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£¡Ö¶á¹¾¾¦¿Í¡×¤Î¡Ö»°Êý¤è¤·¡×¤ÎÀº¿À¤¬¡¢¤ª¤Î¤º¤È¡ÖÂçºå¾¦¿Í¡×¤Î·Ð±ÄÅ¯³Ø¤È¤·¤Æ¹¤¯Íý²ò¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤ËÎ¾¼Ô¤ò¡ÖÆóÂÎ°ì¿´¡×¤È¤ß¤Ê¤¹¼Ò²ñ¤ÎÉ÷Ä¬¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
¢£¡ÖÆüËÜ¤Î¥¢¥ó¥Ç¥ë¥»¥ó¡×¤¬¤¤¤¿³¹¡¦Ì§ÌÌ
ÌÀ¼£43Ç¯¡Ê1910¡Ë3·î¡¢Ì§ÌÌÍÇÏÅÅµ¤µ°Æ»¤ÏÇßÅÄ¤«¤éÀÐ¶¶¤ò·ÐÍ³¡¢Ì§ÌÌ¤Ë»ê¤ëÏ©Àþ¡Ê¸½¡¦ºåµÞÊõÄÍÀþ¡¢Ì§ÌÌÀþ¡Ë¤ò³«ÄÌ¤µ¤»¤¿¡£½ªÅÀ¤È¤Ê¤ëÌ§ÌÌ±Ø¤Ç¤Ï¡¢Âç¤¤¯±ß¸Ì¤òÉÁ¤¤¤ÆU¥¿¡¼¥ó¤¹¤ë¥ë¡¼¥×Àþ¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤¿¡£Ää¼Ö¾ì¤ÇÀÞ¤êÊÖ¤¹É¬Í×¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤«¤é¡¢²èÁü4¤Î¤è¤¦¤Ë¹ß¼ÖÍÑ¤È¾è¼ÖÍÑ¤ÎÄä¼Ö¾ì¤¬ÊÌ¤Î°ÌÃÖ¤ËÀß¤±¤é¤ì¤¿¡£
ÀþÏ©¤Ç°Ï¤Þ¤ì¤¿±ØÁ°¤Î¹¾ì¤Ï¡¢¤½¤Î·Á¾õ¤«¤é¡¢¥Æ¥Ë¥¹¤Î¡Ö¥é¥±¥Ã¥È¡×¤Ë¤¿¤È¤¨¤é¤ì¤¿¡£Ì§ÌÌÍÇÏÅÅµ¤µ°Æ»¤Ï¤³¤Î¶õ´Ö¤ò¡ÖÌ§ÌÌ±¿Æ°¾ì¡×¤ÈÌ¿Ì¾¡¢Äíµå¥³¡¼¥È¤ä¶¥ÁöÏ©¤ò³ÎÊÝ¤·¤Æ¡¢³Ø¹»¤ä³Æ¼ïÃÄÂÎ¤Ë±¿Æ°²ñ¾ì¤È¤·¤ÆÂß¤·½Ð¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¹¾ì¤ËÌÌ¤·¤Æ¸ø²ñÆ²¤ò·úÀß¡¢Å¸Í÷²ñ¤ä²»³Ú²ñ¤Î²ñ¾ì¤ËÄó¶¡¤·¤¿¡£¤¤¤Ã¤Ý¤¦±ØÁ°¤«¤éÌ¾¾¡¤Ç¤¢¤ëÂì¤äÍ·±àÃÏ¤Ë¸þ¤«¤¦¿Í¡¹¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¼Ò¾Ï¤ò¤¢¤·¤é¤Ã¤¿2ËÜ¤ÎÅÅ¾þÅã¡Ö¶âÀ±Åã¡×¤ò·úÎ©¤·¤Æ¥²¡¼¥È¤È¤·¤¿¡£
¹¹ð¤Ë¤Ï¡¢¶âÀ±Åã¤Î²£¤ËÍÎ´Û¤¬¤¢¤ë¤Î¤¬¤ï¤«¤ë¤À¤í¤¦¡£¡Ö¤ª²À俱³ÚÉô¡×¤ÈµºÜ¤¬¤¢¤ë¡£¡Ö¤ª²À俱³ÚÉô¡×¤Ï¡¢µ×Î±ÅçÉðÉ§¤¬Î©¤Á¾å¤²¤¿ÁÈ¿¥¤Ç¤¢¤ë¡£
µ×Î±Åç¤Ï¡¢ÅíÂÀÏº¤Ê¤É¤ÎÌ±´ÖÀâÏÃ¤òÆ¸ÏÃ¤Ë²þ¤á¡¢»Ò¶¡¤¿¤Á¤Ë¸ì¤êÊ¹¤«¤»¡¢¤Þ¤¿¼Çµï¤È¤·¤Æ¾å±é¤·¤¿¡£»ùÆ¸Ê¸²½±¿Æ°¤ò¹¤á¤ë¤³¤È¤Ë¿ÔÎÏ¤·¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¡ÖÆüËÜ¤Î¥¢¥ó¥Ç¥ë¥»¥ó¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿¿ÍÊª¤Ç¤¢¤ë¡£
¢£¥³¡¼¥Ò¡¼Ê¸²½¤ò¹¤á¤¿Âçºå¤ÎµÊÃãÅ¹
Ì§ÌÌ¤ÏÂçºå¤Ë¤ª¤±¤ë¡Ö¤ª²À俱³ÚÉô¡×¤Î³èÆ°µòÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¶áËµ¤Ë½»¤à¼Ò²ñ³èÆ°²È¤Ç¤¢¤Ã¤¿¹âÈøÎ¼Íº¤¬Ãæ¿´¤È¤Ê¤ê¡¢±ØÁ°¤Î¸ø²ñÆ²¤ÇÆ¸ÏÃ¤ò¸ý±é¤¹¤ë²ñ¤ò³«ºÅ¡¢±ØÁ°¤Î±¿Æ°¾ì¤Ç¡ÖÌÏ·¿Èô¹Ôµ¡Âç²ñ¡×¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿Ì§ÌÌÍ·±àÆâ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¿é¹áÅÂ¤Ç¡Ö¤ª²À¼Çµï¡×¤È¾Î¤¹¤ë»ùÆ¸·à¤òÄê´üÅª¤Ë¸ø±é¤·¤¿¡£¤Î¤Á¤Ë±ØÁ°¤äÍ·±àÃÏ¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿¡ÖÌ§ÌÌ»³ÎÓ¤³¤É¤âÇîÍ÷²ñ¡×¤Ç¤â¡¢Æ¸ÏÃ¤Ë¤Á¤Ê¤à¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤ª²À俱³ÚÉô¡×¤Î»öÌ³½ê¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤³¤ÎÍÎ´Û¤¬¡¢ËÜ³ÊÅª¤ÊàÝàêÅ¹¡Ö¥«¥Õ¥§¡¼¡¦¥Ñ¥¦¥ê¥¹¥¿¡×¤Î1¹æÅ¹¤È¤Ê¤ë¡£ÌÀ¼£44Ç¯¡Ê1911¡Ë6·î¤«¤é±Ä¶È¤ò»Ï¤á¤¿¡£
·Ð±Ä¼Ô¤Ï¥Ö¥é¥¸¥ë¤Î¥µ¥ó¥Ñ¥¦¥í¤ËÂ¿¤¯¤Î°ÜÌ±¤òÁ÷¤ê½Ð¤·¤¿¿åÌîÎ¶¤Ç¤¢¤ë¡£¿åÌî¤Ï¸½ÃÏ¤ÇÀ¸»º¤µ¤ì¤¿àÝàêÆ¦¤ÎÈÎÏ©¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤Ù¤¯¡¢Ê¸²½¿Í¤¬¾ïÏ¢¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤ÇÍÌ¾¤Ê¶äºÂÅ¹¤Ê¤É¡¢ÆüËÜ³ÆÃÏ¤Ë26Å¹ÊÞ¤òÅ¸³«¤·¤¿¡£
¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¸ì¤Ç¡Ö¥µ¥ó¥Ñ¥¦¥í¤Ã»Ò¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¹ç¤¤¤Î¡Ö¥Ñ¥¦¥ê¥¹¥¿¡×¤È¤¤¤¦²°¹æ¤Ë¡¢Èà¤Î»Ö¤¬Â÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤¼¤½¤Î1¹æÅ¹¤¬Ì§ÌÌ±ØÁ°¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¡£Ì§ÌÌÍÇÏÅÅµ¤µ°Æ»¤ò·Ð±Ä¤·¤¿¾®ÎÓ°ì»°¤¬¡¢Æ±¤¸·ÄØæµÁ½Î¤Î½Ð¿È¤Ç¤¢¤ë¿åÌî¤Î»ö¶È¤ò»Ù±ç¤·¤¿²ÄÇ½À¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¾ÜºÙ¤ÏÉÔÌÀ¤À¡£
¤â¤Ã¤È¤âÌ§ÌÌ¤Î¡Ö¥«¥Õ¥§¡¼¡¦¥Ñ¥¦¥ê¥¹¥¿¡×¤Ï1Ç¯¤Û¤É¤ÇÊÄº¿¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤Î·ú²°¤Ï¡¢¤Î¤Á¤ËËÃæ¤Ë°ÜÃÛ¤µ¤ì¤Æ¡ÖËÃæ¥¯¥é¥Ö¼«¼£²ñ´Û¡×¤È¤·¤Æ¡¢¶áÇ¯¤Þ¤ÇºÆÍøÍÑ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¢£100±ß¥·¥ç¥Ã¥×¤Î¸µÁÄ¤ÏÂçºå¤Î¡ÖüâÅç²°¡×
¡Ö100±ß¥·¥ç¥Ã¥×¡×¤Î¸¶ÅÀ¤ÏÂçºå¤Ë¤¢¤ë¡£
¤½¤â¤½¤â¾¦ÉÊ¤ò¶Ñ°ì²Á³Ê¤ÇÈÎÇä¤¹¤ë¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Ï¡¢¹¾¸Í»þÂå¤Ë¤Þ¤ÇÁÌ¤ë¡£µýÊÝÇ¯´Ö¡Ê1716¡Á1736¡Ë¤Î¹¾¸Í¤Ç¡Ö½½¶åÊ¸¸«À¤¡×¤È¤¤¤¦¾¦Çä¤¬¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤¿¤½¤¦¤À¡£¶û¡¢äÑ¡¢±ì´É¡¢´á¶ñ¤Ê¤É¤Î¾¦ÉÊ¤ò¡¢¤É¤ì¤Ç¤â19Ê¸¡¢º£¤Î²ÁÃÍ¤Ë´¹»»¤¹¤ë¤È°ìÅÀÌó475±ß¤ÇÈÎÇä¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤â¤Ã¤È¤âº£Æü¤Î¡Ö100±ß¥·¥ç¥Ã¥×¡×¤Ë繫¤¬¤ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢Âçºå¤ÎüâÅç²°¤¬Å¸³«¤·¤¿¡Ö½½Á¬¥¹¥È¥¢¡×¤¬Àè¶î¤±¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
ÂçÀµ»þÂå¡¢üâÅç²°¤ÏÅ¹ÊÞ¤ò¹âÁØ²½¡¢¸âÉþÅ¹¤«¤éËÜ³ÊÅª¤ÊÉ´²ßÅ¹¤ËÅ¾¤¸¤ë¡£Âçºå¤Ç¤Ïºæ¶Ú¤ËÌÌ¤·¤Æ7³¬·ú¤Æ¤ÎÂç·¿Å¹¤ò·úÀß¡¢¿´ºØ¶¶¶Ú¤ÎµìÅ¹¤«¤éµòÅÀ¤ò°Ü¤·¤ÆÄ¹ËÙÅ¹¤È¾Î¤·¤¿¡£
ÂçÀµ15Ç¯¡Ê1926¡Ë¡¢¤³¤ÎÅ¹Æâ¤Ë¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤â½½Á¬¶Ñ°ìÇä¾ì¡×¤òÀß¤±¤Æ¡¢Æü¾ï¤Î²ÈÄíÀ¸³è¤ËÉ¬Í×¤Ê¾¦ÉÊ¤ò¤¹¤Ù¤Æ10Á¬¤ÇÈÎÇä¤·¤¿¡£ÊÆ¹ñ¤ÇÎ®¹Ô¤·¤¿¡Ö10¥»¥ó¥È¥¹¥È¥¢¡×¤ò¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤³¤Î¿·¤·¤¤»î¤ß¤Ï¹¥É¾¤Ç·Þ¤¨¤é¤ì¤¿¤è¤¦¤À¡£üâÅç²°¤Ï¡¢¤«¤Í¤Æ¸¦µæ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¿¶Ñ°ìÅ¹¤Î¥Á¥§¡¼¥óÅ¸³«¤Ë¾è¤ê½Ð¤¹¡£Î÷²Á¤«¤ÄÍ¥¤ì¤¿¾¦ÉÊ¤ò¼è¤êÂ·¤¨¤ë¤Ù¤¯¡¢À¸»º¼Ô¤Î¶¨ÎÏ¤òÆÀ¤Æ¡¢¶Ñ°ìÅ¹¸þ¤±¤Î¾¦ÉÊ³«È¯¤ò¹©É×¤·¤¿¡£
¾¼ÏÂ5Ç¯¡Ê1930¡Ë¡¢üâÅç²°¤ÏÆñÇÈÆî³¤Å¹¤Î³«¶È¤Ë±þ¤¸¤Æ¡¢Å¹Æâ¤Î°ì²è¤Ç¡Ö½½Á¬¥¹¥È¥¢¡×¤Î±Ä¶È¤ò»Ï¤á¤ë¡£
¢£¶á¹¾¾¦¿Í¤ÎÀº¿À¤ò¼õ¤±·Ñ¤°¡È¶Ñ°ì¾¦Çä¡É
¤Ä¤¤¤Ç¾¼ÏÂ6Ç¯¡Ê1931¡Ë¡¢ÌîÅÄºå¿À¡¢ÂçÀµ¶¶¤Ê¤ÉÂçºå»ÔÆâ³Æ½ê¤ËÀÑ¶ËÅª¤Ë½ÐÅ¹¤¹¤ë¡£Åìµþ¡¢µþÅÔ¤Ë¤â¿Ê½Ð¡¢Æ±Ç¯Ëö¤Þ¤Ç¤Ë¤Ï26Å¹¤ò¿ô¤¨¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë20Á¬¶Ñ°ìÅ¹¤Î±Ä¶È¤â³«»Ï¤¹¤ë¡£
¾¼ÏÂ13Ç¯¡Ê1938¡Ë¤Ë¡¢üâÅç²°¤Ï¡Ö³ô¼°²ñ¼Ò´Ý¹â¶Ñ°ìÅ¹¡×¤Î²°¹æ¤Ç¶Ñ°ìÅ¹ÉôÌç¤òÆÈÎ©¤µ¤»¤ë¡£¾¼ÏÂ16Ç¯¡Ê1941¡Ë¤Ë¤ÏÁ´¹ñ106Å¹ÊÞ¤Ë¤Þ¤Ç»ö¶Èµ¬ÌÏ¤Ï³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤³¤Ç¤Ï¡Ø¼Ì¿¿¿´ºØ¶¶¡Ù¡Ê¾¼ÏÂ10Ç¯¡Ë¤«¤é¡¢¿´ºØ¶¶¶Ú¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡ÖüâÅç²°½½Á¬Æó½½Á¬¥¹¥È¥¢¡×¤Î³°´Ñ¤È¡¢Â¿¤¯¤Î¾¦ÉÊ¤¬ÊÂ¤ÖÆâÉô¤Î¼Ì¿¿¤ò·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¡Ê²èÁü6¡¢7»²¾È¡Ë¡£
¤Þ¤¿¾¼ÏÂ10Ç¯¡Ê1935¡Ë¤ÎÇ¯²ì¾õ¤â¾Ò²ð¤·¤è¤¦¡£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÃÍÉÕ¤±¤Î¾¦ÉÊ¤¬¡¢üâÅç²°¤Î¶Ñ°ìÅ¹¤ò·ÐÍ³¤¹¤ì¤Ð¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤¬10Á¬¤«20Á¬¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¿Þ²½¤·¤Æ¤¤¤ÆÌÌÇò¤¤¡Ê²èÁü8»²¾È¡Ë¡£
üâÅç²°¤Ë¤Ï¡¢¼¡¤Î¡Ö»Í¹ËÎÎ¡×¤¬ÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¦³Î¼Â¤Ê¤ëÉÊ¤òÎ÷²Á¤Ë¤ÆÈÎÇä¤·¡¢¼«Â¾¤ÎÍø±×¤ò¿Þ¤ë¤Ù¤·
¡¦Àµ»¥³ÝÃÍ¤Ê¤·
¡¦¾¦ÉÊ¤ÎÎÉÈÝ¤Ï¡¢ÌÀ¤é¤«¤Ë¤³¤ì¤ò¸ÜµÒ¤Ë¹ð¤²¡¢°ìÅÀ¤Îµõµ¶¤¢¤ë¤Ù¤«¤é¤º
¡¦¸ÜµÒ¤ÎÂÔ¶ø¤òÊ¿Åù¤Ë¤·¡¢¤¤¤ä¤·¤¯¤âÉÏÉÙµ®ìÍ¤Ë°Í¤ê¤Æº¹Åù¤òÉí¤¹¤Ù¤«¤é¤º
ÁÏ¶È¼Ô¤Ç¤¢¤ëÈÓÅÄ¿·¼·¤¬Äê¤á¤¿¿´¹½¤¨¤Ç¤¢¤ë¡£¼Ò·±¤Ë¤¢¤¿¤ë¤â¤Î¤À¤í¤¦¡£üâÅç²°¤¬Å¸³«¤·¤¿¡Ö½½Á¬¥¹¥È¥¢¡×¤Ï¡¢¤³¤Î¹ËÎÎ¤Ë¤¢¤ë¡Ö³Î¼Â¤Ê¤ëÉÊ¤òÎ÷²Á¤Ë¤ÆÈÎÇä¤·¡¢¼«Â¾¤ÎÍø±×¤ò¿Þ¤ë¤Ù¤·¡×¤È¤¤¤¦¶á¹¾¾¦¿Í¤ÎÀº¿À¤ò¡¢Ê¸»úÄÌ¤ê¼ÂÁ©¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¶¶ÄÞ ¿ÂÌé¡Ê¤Ï¤·¤Å¤á¡¦¤·¤ó¤ä¡Ë
Âçºå¸øÎ©Âç³ØÆÃÊÌ¶µ¼ø
1960Ç¯¡¢Âçºå»ÔÀ¸¤Þ¤ì¡£Âçºå¸øÎ©Âç³Ø´Ñ¸÷»º¶ÈÀïÎ¬¸¦µæ½êÄ¹¡£·úÃÛ»Ë¡¦ÅÔ»ÔÊ¸²½ÏÀÀì¹¶¡£¡ØÌÀ¼£¤ÎÌÂµÜÅÔ»Ô¡Ù¡Ø¤¢¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤ÆüËÜ¡Ù¡ØÅÔ»ÔÂçºå¤ÎÀï¸å»Ë¡Ù¤Ê¤ÉÃø½ñÂ¿¿ô¡£
¡ÊÂçºå¸øÎ©Âç³ØÆÃÊÌ¶µ¼ø ¶¶ÄÞ ¿ÂÌé¡Ë