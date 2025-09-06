MBS・TBS系『サタデープラス』放送枠拡大→『サタプラ』が正式タイトルに 10・4から朝7時半開始 出演者は変更なし
MBSテレビは6日、毎週土曜日の朝に生放送している、同局制作・TBS系全国ネット番組『サタデープラス』（毎週土曜 前7：59〜）について、10月から放送枠を拡大し、タイトルを『サタプラ』に変更すると発表した。
【写真】アンタッチャブル柴田とAぇ! group正門良規が裸の付き合い？お風呂でトーク
『所さんお届けモノです！』が9月27日で放送終了となり、『サタデープラス』は10月4日から午前7時30分の放送スタートとなる。
これまで通称として使ってきた『サタプラ』が正式名称に変更。放送枠が拡大する10月からも「ひたすら試してランキング」や「本音でぶっちゃけ 私だったらコレ買う No.1」などの人気企画に加え、番組の核である「すぐ試せる・行ける・買える」をコンセプトにした“絶対失敗しない情報を紹介する新企画もスタートさせ、生放送で旬な情報と笑いを届ける。
出演者に変更はなく、お笑いコンビ・アンタッチャブル（山崎弘也、柴田英嗣）、正門良規（Aぇ! group）、アンミカ、清水麻椰アナウンサーが出演する。
