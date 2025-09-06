西武は5日、ロッテとの試合（ベルーナドーム）に5−3で勝利。3点を追う4回裏、古賀悠斗と西川愛也の適時打で試合を振り出しに戻し、そのまま迎えた6回には平沼翔太の適時打と外崎修汰の犠飛で2点を加え、勝ち越しに成功した。投げては、先発・高橋光成が6回3失点の好投で今季6勝目を挙げた。

5日放送のCSフジテレビONE『プロ野球ニュース2025』では、この日5打数3安打2打点、猛打賞の活躍を見せた西川愛也をクローズアップ。解説で出演していた坂口智隆氏は「帰ってきて調子もいいですし、彼にいいところで回ってきますし、彼の役割ってチームにとって大きなものがあるんだなといった感じですね」とコメントした。

この日は西川愛也をはじめ、滝澤夏央、山村崇嘉も3安打猛打賞の活躍と若獅子の躍動もあり、チームは連勝を3に伸ばした。番組MCの谷繁元信氏は「西武は若い選手が、俺たちが！という引っ張っていくような気持ちでやっていった方がいいと思いますね」と若獅子へアドバイスした。

☆協力：フジテレビONE『プロ野球ニュース2025』