流石はスーパースター…ソン・フンミン（33）がソウル一等地の高級マンションを巨額で売却。そのお値段は？

サッカー韓国代表キャプテンのFWソン・フンミン（33、ロサンゼルスFC）が8年保有したソウルの高級マンションを売却し、30億ウォン（日本円＝約3億1974万円）を超える差益を手にしたことがわかった。

【写真】ソン・フンミン、ド軍始球式で10万円弱のジーンズを履く

9月5日、韓国の不動産登記簿謄本によると、ソン・フンミンが今年3月、ソウル城東区聖水洞（ソンドング・ソンスドン）の高級マンション「Trimage（トリマジェ）」の専有面積140.3平方メートルの物件を55億ウォン（約5億8630万円）で売却した。

ソン・フンミンは2017年に24億4000万ウォン（約2億6010万円）で分譲を受け、約8年間保有した同物件を手放し、30億ウォンを超える値上がり益を得た。これは韓国メディア『ヘラルド経済』の報道によるものだ。

ソン・フンミンが所有した物件は3つの部屋と2つの浴室で構成され、パノラマの漢江（ハンガン）ビューを誇る。Trimageの4棟でも漢江の川沿いに位置する「ロイヤル棟」の中層階物件で、当時の同タイプの取引における最高額を更新したケースとして記録されている。現在の最高額は、今年6月に取引された60億ウォン（約6億3969万円）となっている。

（写真提供＝OSEN）ソン・フンミン

「Trimage」は、「ACRO SEOUL FOREST（アクロ・ソウル・フォレスト）」「GALLERIA FORET（ギャラリア。フォーレ）」と並んで“ソウルの森の三大将”と呼ばれる人気物件だ。朝食サービス、フィットネスセンター、サウナ、室内ゴルフ練習場、バレットパーキングなど、高級ホテル級のコンシェルジュサービスが整っており、多くの韓国芸能人が憧れる住まいとして知られている。

実際、同マンションには俳優キム・ジフン、元競泳選手パク・テファン、少女時代のテヨンとサニー、SUPER JUNIORのイトゥク、シウォン、ドンヘ、俳優ソ・ガンジュン、歌手ファン・チヨルらが居住しているとされている。

また、BTSのJ-HOPEも今年3月、「Trimage」の84平方メートルの物件を40億ウォン（日本円＝約4億2563万円）で売却している。

ソン・フンミンは「Trimage」こそ手放したが、依然として江南（カンナム）の高級住宅市場では“ビッグバイヤー”として注目されている。

2016年には狎鴎亭（アックジョン）の「新現代（シンヒョンデ）アパート」を購入。昨年には分譲価格だけで400億ウォン（約42億円）に達する「エテルノ狎鴎亭」のペントハウスを契約し、大きな話題を呼んだ。

◇ソン・フンミン プロフィール

1992年7月8日生まれ。韓国・江原道出身。身長183cm。サッカー大韓民国代表キャプテン。小学校と中学校ではサッカー部に所属せず、韓国代表経験のある父ソン・ウンジョン氏から直接指導を受けた。2010年にドイツのハンブルガーSVでプロデビューし、バイエル・レバークーゼンを経て2015年にイングランドのトッテナムへ移籍。2021-2022シーズンにアジア人初のプレミアリーグ得点王を受賞。2025年夏で10年在籍したトッテナムを退団し、同年8月7日に米メジャーリーグサッカーのロサンゼルスFCに加入。愛称は「Sonny（ソニー）」。