IVE¡¦¥¦¥©¥Ë¥ç¥ó¡¢½©»³À®·®¤È¡ÈÈþ½÷¤È¥Þ¥Ã¥Á¥ç¡É¶¦±é¡ª¡Ö¿¨¤ì¤ì¤Ð¤ª¶â¤Ë¤Ê¤ë?!¡×¾×·â¤ÎÀê¤¤·ë²Ì¤¬ÏÃÂê¤Ë
IVE¤Î¥¦¥©¥Ë¥ç¥ó¤¬¡¢±¿Ì¿¤ÎÁê¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê¤Ê¤¬¤é·ëº§¤Ø¤ÎÆ´¤ì¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û½©»³À®·®&¥¦¥©¥Ë¥ç¥ó¡¢¡ÈÈþ½÷¤È¥Þ¥Ã¥Á¥ç¡É¤Î°Û¿§2SHOT
9·î4Æü¡¢³ÊÆ®²È¤Î½©»³À®·®¡Ê¥Á¥å¡¦¥½¥ó¥Õ¥ó¡Ë¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ø¥Á¥å¡¦¥½¥ó¥Õ¥ó¡Ù¤Ë¡ÖÁ´¤¯»÷¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÌÅ¤Ã»Ò¤Î¤è¤¦¤Ê¥¦¥©¥Ë¥ç¥ó¤È¤Î°ìÆü¡×¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤ÎÆ°²è¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¥¦¥©¥Ë¥ç¥ó¤Ï¡¢YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ø¥Á¥å¡¦¥½¥ó¥Õ¥ó¡Ù¤Ø¤Î½Ð±éÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö»ä¤Ï¥Þ¥Ã¥Á¥ç¤ÊÃËÀ¤¬¹¥¤¤Ç¡¢¥Á¥å¡¦¥½¥ó¥Õ¥óÀèÇÚ¤Ë¤¼¤Ò¤ª²ñ¤¤¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£¥¦¥©¥Ë¥ç¥ó¤Ï¡¢¥Þ¥Ã¥Á¥ç¤Ê¥Á¥å¡¦¥½¥ó¥Õ¥ó¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡ÖÈþ½÷¤ÈÌî½Ã¡×¤ò°Õ¼±¤·¤¿¡È¤ªÉ±ÍÍ¥¹¥¿¥¤¥ë¡É¤ÇÅÐ¾ì¡£¡ÖÀèÇÚ¤È²¿¤ò¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡¢»ä¤Î¹¥¤¤Ê¤³¤È¤ò°ì½ï¤Ë¤ä¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÆüËÜ¤Ç½é¤á¤Æ¥¬¥Á¥ã¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç°ì½ï¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£ÀèÇÚ¤ÎÆ°²è¤ÇÆüËÜ¤Ç¥Ç¥¶¡¼¥È¤ò¿©¤Ù¤Ë¹Ô¤¯¥·¡¼¥ó¤ò¸«¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»ä¤â¥Ç¥¶¡¼¥È¤¬Âç¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¤ª¸ß¤¤¤Î¸Æ¤ÓÌ¾¤ò¡Ö¥Á¥å·»¤µ¤ó¡×¤È¡Ö¥¦¥©¥Ë¥ç¡×¤È·è¤á¤¿2¿Í¤Ï»Ï¤á¤Ë¥¬¥Á¥ã¥·¥ç¥Ã¥×¤òË¬¤ì¤¿¡£Â¿ºÌ¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò°ú¤Åö¤Æ¤Æ³Ú¤·¤ó¤À¸å¡¢¿Íµ¤¤Î¥Ç¥¶¡¼¥ÈÅ¹¤òË¬¤ì¡¢¥¹¥¤¡¼¥Ä¤òÌ£¤ï¤¤¤Ê¤¬¤é²ñÏÃ¤òÃÆ¤Þ¤»¤¿¡£¥¦¥©¥Ë¥ç¥ó¤Ï¡Ö¥¹¥È¥ì¥¹¤¬¤¿¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¡¢ÃÎ¿Í¤ÈÈþÌ£¤·¤¤¤â¤Î¤ò¿©¤Ù¤Ë¹Ô¤¯¤À¤±¤Ç¤â¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤è¤¯Ì²¤ë¤³¤È¤âÂç»ö¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢Â¿Ë»¤Ê¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ÎÃæ¤Ç¤Î·ò¹¯´ÉÍýË¡¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
Â³¤¤¤ÆÆó¿Í¤Ï¥¿¥í¥Ã¥ÈÀê¤¤¤Ø¸þ¤«¤Ã¤¿¡£¥¦¥©¥Ë¥ç¥ó¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤Î±¿Ì¿¤ÎÁê¼ê¤Ï¤¤¤Ä¸½¤ì¤ë¤Î¤«¡×¤È¼ÁÌä¤·¡¢Àê¤¤»Õ¤Ï¡ÖÆÃÄê¤Î±ï¤äÎø°¦¤Ë¸ÂÄê¤¹¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¡£¼ê¤ò¿¤Ð¤»¤Ð¤¹¤°¤½¤³¤Ë¤¢¤ë¡£Â¸ºß¤½¤Î¤â¤Î¤¬ÂÀÍÛ¤Î¤è¤¦¤Ê¿Í¤À¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤Æ·Ú¤¯¿¨¤ì¤ì¤Ð¤¹¤°¤Ë¤ª¶â¤Ë¤Ê¤ë¡£²¿¤ò¤·¤Æ¤âÀ®¸ù¤¹¤ë¡×¤È¸ì¤ê¡¢¥¦¥©¥Ë¥ç¥ó¤ò¿À³Ê²½¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢½©»³¤Ï¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Îº£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼ÁÌä¡£Àê¤¤»Õ¤Ï¡Ö»£±Æ¤¬Â¿¤¹¤®¤Æ5¤«·î¤Û¤É²È¤Ëµ¢¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡£¤Ò¤È¤ê¤ÇÊú¤¨¤ë¤Ë¤ÏÂçÊÑ¤Ê¾õÂÖ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¿Ê¤à¤Ù¤Êý¸þÀ¤òÌÀ³Î¤ËÄê¤á¤ë¤Î¤¬¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÍèÇ¯¤Ï¤µ¤é¤Ë¹¤¤ÎÎ°è¤Ë¿Ê½Ð¤¹¤ë¤Ï¤º¡×¤È½õ¸À¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢½©»³¤¬¡ÖºÊ¤ÎÌðÌî»ÖÊÝ¤Ï¼«Ê¬¤ò¤É¤¦»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡×¤È¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢Àê¤¤»Õ¤Ï¡Ö¤È¤Æ¤â°¦¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Ìµ°Õ¼±¤Î¤¦¤Á¤Ë¤º¤Ã¤Èµ¿¤Ã¤Æ¤â¤¤¤Þ¤¹¡×¤È²óÅú¤·¡¢½©»³¤¬¡ÖÏ¢Íí¤¬Íè¤ë¤È¥Ó¥Ç¥ªÄÌÏÃ¤Çµï¾ì½ê¤ò³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤¹¡×¤È¶¦´¶¤ò¼¨¤¹¤È¡¢Àê¤¤»Õ¤Ï¡ÖÌðÌî»ÖÊÝ¤µ¤ó¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤½÷ÀÁü¤Ç¤¹¡£¥é¥¤¥ª¥ó¤òÄ´¶µ¤¹¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤Î¤Ë¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¼ê¹Ë¤ò°®¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢Èà½÷¤Ï¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ê¡¢¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£
¡Êµ»öÄó¶¡¡áOSEN¡Ë
¡þ¥¦¥©¥Ë¥ç¥ó ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
2004Ç¯8·î31ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£´Ú¹ñ¡¦¥½¥¦¥ë½Ð¿È¡£STARSHIP¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Ç2Ç¯´Ö¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¼õ¤±¡¢2018Ç¯¤ËMnet¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¡ØPRODUCE 48¡Ù¤Ë½Ð±é¡£Æ±ÈÖÁÈ¤ÇºÇ½ª½ç°Ì1°Ì¤Ëµ±¤¡¢IZ*ONE¤Î¥»¥ó¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¡£Í¥¤ì¤¿ÈþËÆ¤ÈÈ´·²¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¸Ø¤ê¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼Åö½é¤Ï¡Ö´ñÀ×¤Î14ºÐ¡×¤ÈÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¡£IZ*ONE²ò»¶¸å¡¢2021Ç¯12·î¤ËIVE¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¿ÈÄ¹¤Ï173cm¡£