スヌーピーからニンテンドーまで！小さな子どもと行くUSJ“快適すぎるモデルコース”を徹底ガイド
「家族でユニバーサル・スタジオ・ジャパン（USJ）に行ってみたいけれど、小さな子どもがいるから楽しめるか不安……」「子どもが怖がらないか心配……」そう思っているパパ・ママも多いのではないでしょうか？
ご安心ください！ 今回は、小さなお子さん連れのご家族でも安心して楽しめる、USJの「休日のファミリーコース」をご紹介します。
このコースは、子どもが怖がるライドや身長制限もなく、かわいいキャラクターたちが待っているエリアを中心に組み立てられています。
家族みんなが笑顔になれる、特別な1日を過ごしましょう！
（本記事は『すっきりわかるユニバーサル・スタジオ・ジャパン最強MAP＆攻略ワザ2025〜2026年版』より一部を抜粋し、再編集したものです）
◆早め到着で、キャラクターとハグ！
休日のUSJをスムーズに楽しむための第一歩は、早めの到着を心がけること。
休日や混雑日は、開園時間が30分〜1時間30分程度早まる場合があるため、余裕を持って到着しましょう。
パークに入ったら、まずはウッディー・ウッドペッカーなど、かわいいキャラクターたちがお出迎えしてくれます。
開園直後のグリーティングは、子どもたちも大喜びのチャンスです。
◆入場整理券、「よやくのり」チケットをゲット！
人気エリア「スーパー・ニンテンドー・ワールド」への入場は、入場整理券の取得が必須となる場合があります。
入場整理券やチケットの取得は、公式アプリを利用すればパーク内のどの場所でも可能なので、入園後すぐにアプリで取得しておくと安心です。
「フライング・スヌーピー」は、子ども向けエリア「ユニバーサル・ワンダーランド」にあり、ゆったりふわふわと空中をライドするアトラクションです。
希望の時間にライドできるように、こちらも前もって「よやくのり」のチケットを取っておきましょう。
◆「ユニバーサル・ワンダーランド」で遊び尽くす！
子ども向けのエリア「ユニバーサル・ワンダーランド」に到着したら、見た目が抜群に可愛い「モッピーのバルーントリップ」や、グリーティングや記念撮影を楽しめる「ハローキティのリボン・コレクション」を満喫しましょう。
◆スヌーピーのカフェで一息！
午前中、たくさん遊んだら、「スヌーピー・バックロット・カフェ」でランチタイム。
キャラクター色満載の食事が可愛くて、お子さんも喜ぶこと間違いなし！
家族みんなで美味しい食事を囲んで、午後の活動に備えましょう。
◆ショー鑑賞で特別な思い出作り！
午前中に「よやくのり」チケットを取っておいた「フライング・スヌーピー」をゆっくりと楽しんだあとは、「ユニバーサル・ワンダーランド・レッツ・ゴー・ド・トギャザー！」でショー＆グリーティングが楽しもう！
「ユニバーサル・モンスター・ロックンロール・ショー」や「クロミ・ライブ〜世界クロミ化ツアー クリスタル・クリア〜」、「シング・オン・ツアー」、さらに「プレイング・ウィズ・おさるのジョージ」の鑑賞もおすすめです。
◆最後はやっぱり「ニンテンドーエリア」！
入園と同時に入場整理券を取っておいた「ニンテンドーエリア」に、ついに入場します。
ゲームの世界に迷い込んだような、ここでしかできない体験を心ゆくまで楽しんで！
アトラクションはもちろん、グッズやグルメも凝ったものがたくさん展開されているので、お買いものも捗りそう。
◆ファミリーUSJをさらに楽しむためのポイントまとめ
今回ご紹介したファミリーコースは、お子さん連れに特におすすめのポイントがいくつもあります。
●「ユニバーサル・ワンダーランド」を中心に満喫！
