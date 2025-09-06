モヤモヤ解消の質問…「男女混合の社員旅行」はアリ？ナシ？まさかの大反響！【ママリ】
ネットに投稿した結果…まさかの大反響
夫から「男3人×女2人で温泉宿へ社員旅行へ行く」と告げられ、眠れぬ夜を過ごしていた ずんさん。少しでも心のモヤモヤを解消すべく、ネット上に書き込みます。すると、想像以上の大反響。通知音が鳴りやみません…。
「男性部門」には、さまざまな意見が寄せられました。共感できるものもあれば、まったく共感できないものも。続いて、「女性部門」の意見ものぞいてみましょう。
人の数だけ意見がある…不倫旅行のジャッジは？
200件近くも寄せられた回答。気づくと、ずんさんはさまざまな意見を食い入るように読んでいたそう。そして、たくさんの意見を目の当たりにし、冷静さを取り戻したようです。
そして、この社員旅行は、思わぬ結末を迎えます…。
まさかの結末…夫の「不倫旅行」騒動
最後は「予算の都合で」という理由でしたが、社員旅行がなくなり、本当にホッとしましたね。ただ、夫が勤める会社では、本当に男女数人で社員旅行に行った事例もあったそうです。今だったら、大問題になりそうですね…。
ずんさんの夫が巻き起こした「不倫旅行」騒動。ネット上には、さまざまな意見が寄せられましたね。あなたは、どのように感じましたか？もう少し、夫が妻・ずんさんの気持ちに寄り添ってほしかったように感じます。ネットを上手に活用するのもいいですが、夫婦で納得いくまで話し合うことも大切です。
記事作成: ももこ
（配信元: ママリ）