モヤモヤ解消の質問…「男女混合の社員旅行」はアリ？ナシ？まさかの大反響！【ママリ】

主人公・ずんさんは、3児の母。ある日、夫から「社員旅行に行くことになった」と告げられます。しかも、旅行メンバーは男3人×女2人。ずんさんは「許可できない」と伝えますが、夫は「間違いなんて、あるはずない」と言い、話を聞いてくれません。ずんさんはモヤモヤを解消するため、ネット上に質問を投稿。すると、思わぬ大反響で…。著者・ずん(@hananiarasino99)さんの葛藤を描いた漫画作品『これって不倫旅行ですか？』をダイジェスト版でごらんください。

ネットに投稿した結果…まさかの大反響

夫から「男3人×女2人で温泉宿へ社員旅行へ行く」と告げられ、眠れぬ夜を過ごしていた ずんさん。少しでも心のモヤモヤを解消すべく、ネット上に書き込みます。すると、想像以上の大反響。通知音が鳴りやみません…。



「男性部門」には、さまざまな意見が寄せられました。共感できるものもあれば、まったく共感できないものも。続いて、「女性部門」の意見ものぞいてみましょう。

人の数だけ意見がある…不倫旅行のジャッジは？

200件近くも寄せられた回答。気づくと、ずんさんはさまざまな意見を食い入るように読んでいたそう。そして、たくさんの意見を目の当たりにし、冷静さを取り戻したようです。



そして、この社員旅行は、思わぬ結末を迎えます…。

まさかの結末…夫の「不倫旅行」騒動

最後は「予算の都合で」という理由でしたが、社員旅行がなくなり、本当にホッとしましたね。ただ、夫が勤める会社では、本当に男女数人で社員旅行に行った事例もあったそうです。今だったら、大問題になりそうですね…。



ずんさんの夫が巻き起こした「不倫旅行」騒動。ネット上には、さまざまな意見が寄せられましたね。あなたは、どのように感じましたか？もう少し、夫が妻・ずんさんの気持ちに寄り添ってほしかったように感じます。ネットを上手に活用するのもいいですが、夫婦で納得いくまで話し合うことも大切です。

記事作成: ももこ

（配信元: ママリ）