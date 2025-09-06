お笑いコンビ、こじらせハスキーのドイツみちこ（47）が5日までにブログを更新。自身らが乗車したタクシーのドライバーへ苦言を呈した。

ドイツは「女3人で乗ったタクシーがどうやら以前私たちを乗せてくれたらしく運転手さんに、『あれ?お客さん、以前も乗りましたよね?』と言ってきました」と書き出し「運転手さんが、『最初の人は〇〇で降ろせばいい?』と、前に一緒に乗ってた子の住所を言ったので、その時点でえっ?!と思ったのですが、『いや、違います。今日は1人目の場所は…』と伝えようとすると、運転手さんがナビをいじりながら、『前に乗った子は、〇〇でしょ?これ、全部住所残ってるんだから。今日は〇〇の子はいないのか…じゃ次降りる人はどこ?』と聞いてきました」とドライバーとのやりとりをつづった。

ドイツは「『あの…こちらとしては見ず知らずのタクシーの運転手の方に、自分の住所の履歴残ってるって言われたら、客が女だったらめちゃくちゃ怖がられるからあまり言わない方がいいですよ。』と伝えたのですが、『わかりますよ、女性の方だからそういうのもわかるけど、住所の履歴は残るもんなんですから。別に運転手は住所わかってても悪用しませんよ!』と少しキレ気味で言ってきました」と続いてのやりとりを明かした。

さらに「この運転手さんは、どうやらこちらが何に恐怖を抱いているのか皆目わからない様でしたが…。こちらは、ナビに履歴が残ってるのが怖いのではなく(まぁ、正直それもこちらとしては気分の良いものではないのですが、そこは仕方ないと我慢してます。)、知らねぇ運転手が、こちらの事を認識していて住所まで把握して尚且つそれを自慢げにこちらに伝えてくるという所に恐怖を感じているのです」とドライバーに抱いた恐怖を吐露した。

また「本音言うと、毎度履歴を消して欲しいですが、それは面倒だろうし、こちらも運転手さんを信じてるのでいちいち消さなくていいです。なので、せめて履歴残ってる自慢をこちらにしてこないでください。本当に恐怖です」と訴えた。