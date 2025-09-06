サッカーの米メジャーリーグ・サッカー（MLS）とメキシコリーグが合同で開催しているリーグス杯の組織委員会は5日、マイアミのFWルイス・スアレスに出場停止6試合の処分を科した。

8月31日に行われた決勝でシアトルに0―3で敗戦後、相手スタッフにつばを吐き、相手選手の首をつかんだように見える行動で批判を集めていた。今回の処分は来年以降のリーグス杯が対象だが、MLSが独自に制裁に動く可能性も指摘されている。

スアレスには多くのトラブル歴があり、アヤックス時代の2010年にはPSVアイントホーフェンの選手の左肩にかみついて7試合の出場停止処分。リバプール時代の13年にはチェルシーの選手の右肘にかみついて10試合の出場停止処分を受けた。また、ウルグアイ代表では14年W杯ブラジル大会1次リーグでイタリアのDFキエリーニにかみついて代表公式戦9試合出場停止、4カ月の活動禁止処分を受けた。

今回の乱闘騒動ではマイアミのMFブスケツに2試合、DFアビレスに3試合、シアトルのレンハート・アシスタントコーチにも5試合の出場停止処分が科されている。