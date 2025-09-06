「オリオールズ−ドジャース」（５日、ボルティモア）

ドジャースの大谷翔平投手は三回の第２打席で四球を選んだ。

２死からロハスが敵失で出塁。初球のカーブをフルスイングするも一塁側へのファウルに。２球目のスプリットはしっかりと見極めた。３球目の甘いフォーシームは打ち損じてファウルとなり、追い込まれた。

ここで目に汗が入ったのか、タイムを取って表情をしかめた大谷。４球目のカーブには手を出さず、５球目のアウトローもしっかりと見極めてフルカウントに持ち込んだ。勝負の６球目、外角カーブに手を出さず四球を選んだ。

相手バッテリーの厳しい攻めにも冷静に対処した大谷。先制の好機を演出したが、ベッツは三ゴロに倒れスコアボードにゼロが刻まれた。さらに三回には２死満塁の好機を作るも、ラッシングが見逃し三振に倒れた。

第１打席は低めのカーブに空振り三振に倒れていた大谷。緊急先発のマウンドでは最速１０１マイルを計測するなど１６０キロ超を連発するなど、３回を無失点に抑えていた。

最終的に四回途中無失点で降板した大谷。五回にバッテリーエラーで先制点を失ったが、直後にフリーマンが価値ある同点ソロを放った。