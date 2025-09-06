タレント上原さくら（48）が5日までに自身のブログを更新。無加工の写真を公開した。

上原は「夫婦でお揃いのトップス 私の顔がなんか違って見えるのは、ノーマルカメラで撮ってるからです」と明かし、夫婦ショットを公開した。

続けて「いつも使ってる美肌加工カメラ（カメラ360というアプリ!）で撮るとコレ」と加工アプリを用いて撮影した写真を投稿し「シミ、シワ、肌の色むら、全部分からなくなります 娘と撮る時とか、夫もそうなんだけど、加工で撮ると別人になっちゃうんだよね 私は加工してる自分の方を普通だと思いたいけど、家族は加工した写真で見ると何か違和感がある。なので、自撮り以外はノーマルカメラ使ってます」と打ち明けた。

さらに「ノーマルで撮ると年相応 あと2年もしないうちに50歳だものね 自分でも信じられない」とつづった。

この投稿にファンからは「そして年相応どころか、30代です」「ノーマルでもじゅーぶん若々しくお綺麗です」「20代にしかマジ見えないわ」「さくらちゃんはノーマルでも自然で可愛いから」とコメントが寄せられている。