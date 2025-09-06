ÉÍºê¤¢¤æ¤ß¡¢¶âÈ±¥·¥ç¡¼¥È¤ÎÊ·°Ïµ¤·ãÊÑ¡Ö¤É¥¢¥Ã¥×¡×¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÁûÁ³¡¡¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¡¢¤½¤ó¤Ê¤Ë²Ä°¦¤¤¤Î¡©¡×
²Î¼ê¤ÎÉÍºê¤¢¤æ¤ß¤µ¤ó¡Ê46¡Ë¤¬2025Ç¯8·î27Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¶âÈ±¥·¥ç¡¼¥È»Ñ¤Î¤É¥¢¥Ã¥×¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Ö¥¥ó¥Ñ¤«ºÇ¶á¤Î°ÅÈ±¤«ÌÂ¤¦¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡ª¡×
ÉÍºê¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¥¥ó¥Ñ¤«ºÇ¶á¤Î°ÅÈ±¤«ÌÂ¤¦¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤òÅê¹Æ¡£¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¤òÃåÍÑ¤·¡¢¥·¥ç¡¼¥È¤Î¶âÈ±¤Ë¼ê¤ò¤¢¤Æ¤ë»Ñ¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¶âÈ±¥·¥ç¡¼¥È¤¬²Ä°¦¤¹¤®¡×¡Ö¥Ó¥¸¥å¤¬ÎÉ¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¶âÈ±¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ÎÈ±·¿¤¬¿À¤¹¤®¤Þ¤¹¡×¡Öayu¤Ê¤é¥í¥ó¥°¤Î¶âÈ±¡¡¥·¥ç¡¼¥È¤Î¶âÈ±¤â¹¥¤¡×¡Ö¹õÈ±¤Î¥·¥ç¡¼¥È¤Î¤¢¤æ¤Ë¤â²ñ¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤¡¡×¡Ö¤¢¤æ¤·¤«¾¡¤¿¤ó¡ª¡×¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¡¢¤½¤ó¤Ê¤Ë²Ä°¦¤¤¤Î¡©¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£