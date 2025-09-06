◇国際親善試合 日本 ― メキシコ（2025年9月6日 米カリフォルニア州オークランド）

日本代表は6日（日本時間7日午前11時開始）、オークランド・コロシアムでメキシコ代表と親善試合を行う。森保一監督（57）は5日に試合会場で会見に臨み、“因縁の地”への思いを明かした。

現役時代の1993年、日本代表として後半アディショナルタイムに追いつかれてW杯出場を逃す「ドーハの悲劇」を経験した。ラストプレーでCKから同点弾を許して失ったのは、米国大会の出場権だった。

「言われて初めて気づきました。あと数秒我慢できていれば、94年に米国の地に来られていた。今言われて、悔しくも悲しい気持ちになっています」

当時を回想した指揮官は、その米国で臨む試合に向け「今は選手の時とは違いますし、監督としてどこの地であろうと勝つために一戦一戦やってきた。明日も勝つために全力を尽くしたい」と改めて気合を入れた。

アジア以外の国との対戦は23年10月のチュニジア戦以来、約2年ぶり。今遠征はDF冨安、伊藤、高井、町田、安藤、MF守田、田中、中村敬らを故障などで招集できなかったが、FIFAランク13位の中米の強豪との対戦は現在地を図る絶好の機会となる。