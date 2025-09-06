ポケモンカードラウンジで「インフェルノ」の事前抽選販売！応募は《7日まで》

東京・渋谷にあるポケモンカードゲームの公認ラウンジ「ポケモンカードラウンジ」（SHIBUYA TSUTAYA 5階）は、2025年9月5日10時から7日23時59分まで、ポケモンカードゲーム MEGA 拡張パック「インフェルノX」の抽選販売を実施しています。

チケット販売システム「CLOUD PASS（クラウドパス）」を通して、応募できます。応募には会員登録（無料）が必要です。

キャッシュレス決済

1人1回まで、1BOX（5400円）に応募できます。

当選発表は15日18時以降の予定です。

当選した場合は、9月26日から28日の期間に受け取ることができます。時間は10時から22時30分までです。

受け取りの際には、パスポートやマイナンバーカードなど公的機関が発行している顔写真付きの本人確認書類を提示する必要があります。

SHIBUYA TSUTAYAは全館キャッシュレスです。現金は利用できません。

場所は東京都渋谷区宇田川町21-6 SHIBUYA TSUTAYA 5階。渋谷駅からスクランブル交差点を渡った先にあります。

＜参考＞

ポケモンカードゲーム MEGA 拡張パック「インフェルノX」抽選販売（ポケモンカードラウンジ）

（C）2024 Pokemon.

（C）1995-2024 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。

（東京バーゲンマニア編集部 穂高茉莉）